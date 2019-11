La firme ese asistente crema debe ser sancionado drásticamente por la Comisión de Justicia para que aprenda a respetar

Del saque somos carnecita. .. Deplorable, lamentable, indignante y censurable desde todo punto de vista el comportamiento grotesco que tuvo ese argentino Néstor Pumpido, asistente crema, en Cajamarca, luego del empate con los ‘cajachos’. Estuvo a punto de romperle la cámara a un periodista y le recordó a su mamita solo porque lo grabó insultando y queriendo tumbarse la puerta donde estaban los árbitros. La firme que este tipo debería ser sancionado drásticamente por la Comisión de Justicia para que aprenda a respetar. Estoy seguro de que en su país no haría lo mismo. Estos parrilleros creen que están en su chacra. Si no actúa la Federación, que lo boten a patadas del país por fulero...



Pero el principal responsable es ‘Iván Cruz’ que empezó a despotricar contra los árbitros en la conferencia. Cuando los ‘pitos’ se equivocaron a su favor y le cobraron penales dudosos nunca lo escuché decir nada y encima tildaba de llorones a otros equipos. Ahora que los cremas ya no dependen de sí mismos para ganar el Clausura sale a echarle la culpa a los réferis. La verídica que nunca vi su mano como entrenador y si la ‘U’ lideró algunas fechas el torneo fue por las salvadas milagrosas de José Carvallo y el buen momento de Alejandro Hohberg. Que no venga a decir que le malograron el trabajo de la semana ni quejarse contra el ‘Tigre’ Gareca por hacer jugar a la ‘Muela’ Corzo. Si Chile no hubiese cancelado su amistoso con la ‘Blanquirroja’, no hubiera podido utilizar al lateral. Y que recuerde que lo trajeron cuando estaba un montón de tiempo pateando latas. Qué feo...



Tres equipos se pelean el Clausura y tres lucharán por no descender. Alianza no pierde en Moyobamba desde abril del 2015. El calor, lluvia y barro no le afectan. Cristal la tiene más complicada en la altura de Juliaca, aunque enfrentará a un Binacional que podría darle descanso a algunos jugadores pensando en los play off. La ‘U’ contará con el apoyo de su gente en casa, pero así gane deberá esperar otros resultados. Por la baja, Municipal (34), Sport Boys (34) y Unión Comercio (33) jugarán con un oído en la radio. Será una final de infarto. Y no va cher ... Me voy, soy fuga.