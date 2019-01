Del saque somos carnecita. .. Me revientan el teléfono para preguntarme quién es el ‘ayayero’ que mordió la mano de su ‘patrón’. Les voy a dar una pista, es uno medio peladito que le encanta hacer travesuras con chicas de la farándula. Los futbolistas deben rodearse de amigos de verdad, de gente que sume y no de ‘buitres’ que todo lo ven billete y vacilón. Me cuentan que cuando el ‘dueño del circo’ firmaba contratos, él iba a las empresas y pedía su tajada con el cuento de que no había recibido nada. Luego le decía lo mismo a su ‘hermano’ y chapaba por los dos lados. Tipos así abundan en la pelotita. Y no va cher...



Tremendo escándalo se armó en San Luis con el billete que entró por clasificar a Rusia. Según documentos que se encontraron, hay un déficit de ‘cuatro palos’ gringos. Todos chaparon algo, menos algunos trabajadores a quienes les deben su sueldo y ni grati les dieron por fiestas de fin de año. El ‘Gordito’ resultó tremendo mago, porque hizo desaparecer el dinero en la mejor temporada del fútbol peruano. Asuuuuu...



El ‘amigo de Marco Antonio’ cada vez se queda más solo. El volante cafetero que mueve el ‘totó’ no se comió el cuento del año pasado y se arrancó de la ‘Misilera’. Dicen que el año pasado se despilfarró guita contratando amigos de los administradores y ahora están rezando para que al ‘Rei’ no le aparezca ninguna oferta y acepte ponerse la rosada para tener un jale de peso y la gente vaya al estadio. Qué palta ...



La firme que la ‘Hiena’ tuvo sus cinco minutos de lucidez y aceptó irse al ‘Lobo’ que dirige Troglio, por menos billete que en la crema. Jugar en una Liga como la argentina lo ayudará a crecer profesionalmente. Si se quedaba acá iba a estar en la joda, las saliditas, fulbiteando en el barrio y seguro que hacía la del ‘Chavo’. Ese zambito la conoce, pero tiene tremenda ‘pelea de gatos’ en la cabeza. Así es... Me voy, soy fuga