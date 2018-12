La firme que el hincha está cansado de ver papelones de los clubes peruanos en la Copa Libertadores

Del saque somos carnecita. .. La calle está dividida. Hay quienes lamentan la salida del ‘Profesor’, otros están felices porque se acabó el pelotazo y el ‘como sea’ en Matute. A mí nunca me gustó su estilo de juego, creo que no iba con la historia de Alianza, siempre lo dije a pesar que salió campeón en 2017 y llegó a la final en este año. Eso de ganar por un zapatazo, un frentazo o ‘champú’ de Affonso, no es para un equipo grande que siempre debe salir a proponer, al menos en nuestro torneo. Ahora el charrúa ya es historia y creo que el nuevo entrenador que llegue deberá apostar por buen juego y la disciplina, porque para nadie es un secreto que si a los zambitos le sueltan la cuerda, se desbandan en una…



Alianza está para jugar con dos atacantes, tener velocidad y talento en la volante y no sostener a jugadores veteranos que restan al desarrollo del equipo. Pinto, Autuori, Pelusso o Costas también fueron campeones, pero respetando el estilo victoriano, con quimba, ritmo, alegre, rápido y pícaro, ese que lucían los ‘Potrillos. Así de sencillo...



La firme que el hincha está cansado de ver papelones de los clubes peruanos en la Copa. Mientras en el Rímac siguen deshojando margaritas por el nuevo técnico, sus rivales se refuerzan con jugadores de categoría y no como acá que llegan pan con camote y relleno. Eso de que Herrera hizo 40 goles es solo para el torneo local, en el torneo internacional no te la llevas fácil. Si el argentino se lesiona, no hay otro de nivel que lo acompañe o reemplace. Melgar se sigue desarmando y ojo que tendrá de rival a la ‘U’ de Chile, acostumbrado a jugar en altura. Real Garcilaso sigue fichando a conocidos y hasta ahora no hay una ‘bomba’ que haga soñar a sus hinchas. Parece que solo se conforman con clasificar y no dar pelea. Ayayayay...



