Del saque somos carnecita. .. Las cosas claritas. En el amor y tramposería no hay uno más uno. Allí, por la buena, campeonan los cacharreros, caballeritos y sobre todo los que tienen sangre. Esos van a medias con la pareja o corren con los gastos, pero las saliditas son sufriditas. Por la mala, los que pintan monedas, parroquianos y paganinis. Esos que deslumbran con cañazas, ‘achote’, ropero y viajes. Por eso hay muchas que se dan su gustito y a la vez también se aseguran y dobletean. Es el caso de una ‘ahijada’. Ella no se decide ir a vivir con un seleccionado porque coquetea con un juvenil de la rica Vicky. ¿Será cierto eso?...

Me pasan la voz que ‘Tyson’ está en la lona, lona. Se entrevistó con un dueño de una cebichería de San Martín de Porres y le pidió 100 soles diarios para estar parado en la puerta del local. Le han respondido que van a pensarlo. No sean malos, el pisqueño no ha sido uno más del montón. Estuvo en la ‘U’, San Martín de Porres, Racing de Avellaneda, Dinamo de Bucarest, León, Melgar y selecciones. Son 18 años en el fútbol profesional. ¿Qué hizo con su dinero? No entiendo. Una mala cabeza te lleva a la ruina. Una mala compañera ni hablar. Nooooo...

Hay un run run bravo que ‘Miguelón’ suena fuerte para cubrir la plaza de preparador de arqueros en la selección. No creo que quiera porque ya se desempeña como entrenador y sería retroceder otra vez. Pero si es verdad, que lo parchen en one, porque me cuentan que se le han quedado algunas poses del ‘Cabezón antipático’. Es que chambearon juntos un par de años y aprendió lo malo. Mira que acaban de sacar a un insoportable. Para muestra un botón. La otra alternativa es Óscar Gambetta. Curuju...

La firme que es increíble que hayan seres humanos que no le manden ni siquiera un ‘centro pasado’ a sus hijos. Si eres tacaño con tu sangre, no sirves. Hay un brasileño nacionalizado peruano que invirtió en su cacharro porque se hizo la rinoplastía y no se acuerda ni mela de su pequeña que tuvo con su segundo compromiso. Se basa en que el padrastro la mantenga. Con estos tipos no hay que tener consideración. Hay chicos que ganan el mínimo y cumplen. Así es... Me voy, soy fuga.