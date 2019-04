Del saque somos carnecit a... La firme que a un mes y medio del debut de la ‘Blanquirroja’ en la Copa América, el ‘Tigre’ debe estar cabezón. Jugadores que fueron claves en la Eliminatoria anterior ahora se han vuelto ‘bancarios’. El ‘Rayo’ ha perdido continuidad en España, ‘Cuevita’ anda arrimado y Sampaoli ya le perdió ‘camote’, Trauco casi ni aparece en lista en el ‘Mengao’ y su empresario ya le estaría buscando nuevo club, la ‘Pulga’ tampoco aparece mucho en Seattle Sounders y los defensas que convoca no marcan la diferencia a nivel internacional. Ojalá que el ‘pelucón’ se ponga las pilas y después no agarre de excusa el poco ritmo de algunos. Así es...



Ya me contaron que un empresario, que también trabaja como comentarista en la radio y tele, está tratando de colocar a dos técnicos en equipos de la capital. El hombre tiene buen floro, analiza bien el fútbol y tiene pinta de seriecito, pero cuando se trata de billete se transforma y parece esos surtidores de grifos antiguos, los ojos le dan vueltas y se va de avance sin importarle a quién atropella. Chambea en pared con un gordito que la pega de argentino y cuando no les sale el business, empiezan a sacar la fulera a los dirigentes que les hicieron caer el negocio. Qué feo...



Todo se sabe, así que ese extranjero que busca chapar al guerrazo el buzo de los ‘barrenderos’ tiene un personal a la que conoció en su anterior paso por Lima. Dicen que él le prometió volver y para que no lo olviden, manda regalitos siempre con un alcahuete. Asuuuu...



En La Vicki prenden velitas para que un zambito chibolo se reencuentre con el arco. Hay dos clubes mexicanos que se lo quieren llevar en agosto y dejar buen billete, pero hace seis partidos que el muchacho no moja. El empresario y dirigentes no saben qué hacer para que anote, editarle buenos videos y convencer a los charros.