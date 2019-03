Del saque somos carnecita. .. La firme que ser peruano es lo más lindo y por eso siempre sigo a mi selección. Las coloradas de Nueva Jersey y Washington me miran con mi camiseta blanquirroja y sonríen. Los gringos ni bien te ven con el polo bien puesto, levantan el pulgar y te dicen: ‘Perrú’, así con doble erre. Ir al Mundial nos hizo mucho bien, ganar nos suma y ahora tenemos que sostener y dar un salto. Ser más competitivos. Y no va cher...

Mañana espero otro triunfo de la ‘Bicolor’ ante El Salvador. Sigamos trabajando con humildad, no miremos a ningún equipo por encima del hombro. Es el momento que el ‘Tigre’ meta mano en el once para ver caras nuevas. Que arranque ‘Beto’ da Silva, que tendría que ser a corto plazo el dueño de la camiseta ‘9’. Paolo no es eterno y hay que estar preparados. Así es...

Andy Polo lo hizo bien cuando ingresó ante los paraguas y hay que darle ritmo para que la rompa por derecha. Cartagena debería pararse en la volante y hay que darle minutos al chico Marcos López, que en la Sub-20 no tenía entrenador. Atrás, sería bueno ver a la ‘Pantera’ Cáceda en la portería y que demuestre el buen nivel que tiene en Melgar...

La verídica que me gustaría ver otro sistema, variantes, no todo puede ser atacar por los costados porque te haces previsible y, si te tapan las salidas, ya fuiste. Aja...

La firme que no entiendo nada. Cualquier juvenil de la crema es mejor que ese ‘charrúa’ sin pelos que han traído al primer equipo. Llegó como el gran refuerzo, debe tener un sueldo con varios ceros y en la cancha da pena. Es lento, tronco, no va bien arriba y encima, salado, porque iba a sacar la pelota, pero le chocó en la mano y la metió a su arco. ‘Uña de gato’ y ‘Ven a mi casa’ son más. No sean malos... Me voy, soy fuga.