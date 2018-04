Del saque somos carnecita... La verídica que el arquerito Patrick Zubczuk se equivocó y nadie discute que cambió la cara del partido a favor de Alianza. Pero el chamaco tiene 23 años, siete juegos en la Profesional y no merece que lo lapiden. Es su primer error o blooper y lo hacen puré en las redes. Cuando lo vea tirando trago, amaneciéndose o poco competitivo, voy a ser el primero en chancarlo. “Te tienen que hacer 100 goles en Primera para recién decir que eres un buen arquero”, frase célebre del gran Amadeo Carrizo, quien fue portero de River Plate. Además, el muchacho tiene condiciones porque no le pesa la camiseta y será mucho más que su viejo. Sí, señores...

La firme que al ‘Pitbull’ el amor lo agarró con todo. El miércoles, en la noche, tomadito y de la manito de su voleibolista norteamericana, entró a un restaurante de la cuadra 5 de la calle Alcanfores, en Miraflores. Encima, en la mesa, era full besos y, bien pana, le hablaba en inglés. Otro level. No me imagino a ‘Cayo’ o ‘Chiquito’ floreando en otro idioma. Ayayayay...

El ‘Loquito’ del Rímac anda enamorado. Me avisan que patrulla por San Borja, cerca del límite con San Isidro. Ella es profesional y le gusta leer. Ahora el arquero anda escribiendo frases intelectuales en sus redes y donde todas hablan de cómo tratar y galantear a una chica. Pensar que había una a la que le metía tandas. Quééééé...

El goleador del torneo camina parejo por ‘Larcomar’. Tiene un restaurante favorito, pero no va por la comida ni los precios. Está allí mirando a una mesera ‘veneca’. El patita hace 4 días que le hace la guardia y ya sabe que en su próximo día de descanso van a salir a pasear. Que aproveche hasta que llegue la oficial a Lima. Curuju...

El jefe de un equipo de chibolos sigue metiendo cabeza. Al técnico anterior le pidió prestadas tres ‘lucas’ gringas y, como no le gusta pagar, lo maleteaba con los directivos. Cuando lo sacaron, lo bloqueó de su ‘wasap’ y ya no le responde el celular. Es su táctica. Qué feo... Me voy, soy fuga.

