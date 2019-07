Del saque somos carnecita... Si le robaron al ‘Conejo’ en el Callao, a las 6 de la tarde, ya la cosa ‘pica’ y no creen ni respetan a nadie. Si chocan con un chalaco querido y reconocido, qué le espera a un NN. Miguel se metió a una barbería en La Perla y los choros entraron y le ‘raparon’ los bolsillos. Se llevaron 1500 soles y los otros clientes también ‘cobraron’. O sea que vas a comer y te ponen una pistola. Te vas a cortar el pelo y te tapan con el mandil y te bolsiquean. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Por qué no sacan las tanquetas y arrasan con esos malditos? Mientras tanto, las camionetas se pasean por las pistas viendo placas y lunas polarizadas para aplicarles multas. Qué feo...



¿Se acuerdan del ‘Candado’? El ex ‘6’ de Universitario, Aurich, León, Gálvez, UTC y Sport Victoria. Claro, el que canta ‘Primero fui yo’ a la ‘Show’. Antes que Martincho, Vitti, ‘Chato’ Hart, el ‘Coto’ y otros, mejor corto la lista para ir al grano. El muchacho es de hablar poco, pero su fuerte son las rubiecitas. No es arreglado, pero es personal trainer y parece otra ‘Roca’. Esta vez sale con una chatita que tiene el apellido de un distrito, equipo, universidad y plaza. Huuuuuummmm...



Ves las caras, pero no los corazones. Hay un chato que ha sido bravo de bravos de la raqueta, que está con roche porque ha metido cabeza y no da la pepa. Su gimnasio se fue a la mela y tuvo que traspasarlo. Pero no le devolvió la ‘guita’ a la gente a la que tiene en la mecedora hace ratazo. Lo grabaron ofreciendo que iba a ‘parchar’ la deuda, pero igual se hace el desentendido. Lo curioso es que en el ambiente financiero está en rojo pasión y nadie le quiere prestar un ‘coquito’. Y pensar que la pegaba de seriecito. Esos son los peores. Y no va a ser...



La firme que no quiero chocar con el ‘Churrito’, pero es un personaje de aquellos. Perdió una buena flaca por ‘bombero’. Se había llevado a Arequipa a una ricura de Surco y no la supo valorar. La chica se cansó que la dejara por irse a ‘liquidar’ con los amigos y volvió a la capital. Su hermano en one se la llevó a España. Ahora le escribe que va a cruzar el charco para buscarla, pero los tíos de la señorita son traviesos de Independencia y ya le advirtieron que la deje tranquila porque sino se van a molestar. Ayayayay... Me voy, soy fuga.