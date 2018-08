'La firme que el Real Madrid y Atlético no llama la atención como antes... El Barcelona-Boca será más interesante'

Del saque somos carnecita... El apertura agarró otro color. Con el triunfo de Alianza y el empate de Cristal, las últimas jornadas estarán llenas de nervios y presión. Ahora es donde hay que estar con los ojos bien abiertos. La semana pasada no le cobraron un gol legítimo a Ayacucho FC ante los celestes y ayer no le validaron dos penales claros contra los blanquiazules. Hay mucho en juego y el fútbol también se juega fuera del verde. Cuidadito con los ‘pitos’, los voy a estar chequeando de cerquita. Así es...



La firme que el Real Madrid y Atlético por la Supercopa de Europa no llama la atención como antes. Sin la presencia de Cristiano Ronaldo, será un partido más terrenal. En la cancha estarán Griezmann, Luka Modric, Gareth Bale, Sergio Ramos y el uruguayo Godín, pero ninguno mueve tantas masas como lo hace ‘CR7’. Con la partida del portugués, el Madrid ha perdido jerarquía y desequilibrio. Creo que el Barcelona-Boca será más interesante, a pesar que no jugarán por un título oficial. Ver a Messi y Tevez enfrentándose llama más la atención para los sudamericanos. Los ‘xeneizes’ son los últimos en ganarles la Intercontinental al Real Madrid y siempre son una piedra en el chimpún para cualquiera, más allá del poderío que tiene el ‘Barza’. Me tinca que será un partidazo...



Me llaman a la Redacción y preguntan: ¿Qué mérito ha hecho el entrenador de la Sub-15 para estar en una selección? Ninguno. Solamente ser el mecánico del ‘Chino’ Rivera. Así como lo lee. Le arreglaba su carro, le echaba aceite a la caja, le parchaba las llantas. No lo conozco de ningún lado. Y es hábil, porque se ha conseguido un buen padrino. Que alguien me explique por qué le dan tamaña responsabilidad. En el 2013 no lo llevó a ‘Beto’ Da Silva al Sudamericano. Ayayayay...



Me cuentan que el ‘Chifero’ ahora sí está en su verdadera vocación. Como ya no dirige a ningún equipo, ha abierto un chifa en el club AELU, donde también tiene un cargo gerencial. Dicen que le va bien con el negocio, porque el hombre siempre ha sido un experto cortando la cebollita china, echando el sillao y cocinando el arroz y el frejolito en la sartén. Y no va cher... Me voy, soy fuga.