Del saque somos carnecita... La firme que la Sub-23 de Nolberto Solano no convence ni gusta a nadie. No encuentro algo para destacar. Y que no me venga con el cuento de que son muy jóvenes y se pusieron nerviosos contra Honduras, que no es un ‘cuco’. Yuriel Celi tiene 17 años y siendo el más chibolo, es el que más personalidad tiene en el equipo. Mbappé a los 19 cuesta palos de palos gringos. Le hacemos daño y quitamos responsabilidad a los chicos cuando decimos que están muy verdes, si la mayoría está en Primera, salen con trampas y tienen poses de consagrados. Sí, señores...

Nos han hecho cuatro goles. Tres de pelota parada. Uno contra Uruguay y dos ante los centroamericanos. Dos centros al punto de penal. Uno la clavaron. El otro la peinó para otro frentazo. No hubo hombre a hombre ni zona. ¿Qué chambearon todo este tiempo? Ñol pensó en somatotipo en la defensa y está perfecto, pero se olvidó que un zaguero o marcador debe tener marca, juego aéreo, velocidad y temperamento. Mínimos esos requisitos. Ni siquiera le pido calidad. Lo improvisó a Aldair Fuentes, que toda su vida ha sido ‘6’. Y en el debut, Jefferson Portales parecía un estacionamiento libre. No creo que en los entrenamientos no se haya dado cuenta de las limitaciones de ambos. Lentos y demasiados sanos para el puesto. Tamaño por las puras. Y no va a ser...

Una pregunta: ¿En qué es mejor Eduardo Rabanal que Carlos Cabello? La interrogante es porque es el entrenador y su análisis es más profundo que el de un periodista. Él ve cosas que a lo mejor uno no se da cuenta. El lateral derecho del Muni es más agarrado que el del Cantolao y nada más, desde mi humilde punto de vista. El chalaco se proyecta 20 veces por partido, llega a la línea, centra y tiene gol. Por eso ha sido considerado el más destacado en su banda en el Apertura. Gerald Távara y Fernando Pacheco del Cristal, ‘cojos’ eran fijos en el once, pero dicen que los clubes solo cedían dos. De los experimentados prefiero no opinar. Sería injusto pegarle a Mauricio Montes porque se saca su mela a los 37 años. Dejo las cosas ahí, que se hagan los correctivos, que la esperanza es lo último que se pierde. El domingo hay una chance y hay que ir por ella. Rexuxa... Me voy, soy fuga.