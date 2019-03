Firme que la 'U' la sacó barata en Juliaca y ese ‘charrúa’ pelado es una mazamorra, gelatina y portón de disco abierto

DEL SAQUE somos carnecita... LA SUB-17 SE METIÓ AL HEXAGONAL DEL Sudamericano y merece un aplauso. Pocos creían que luego de dos empates, terminaría clasificando. El equipo del ‘Oso Yogui’ empezó dudando, perdió el miedo escénico y ahora buscará su pase al Mundial. La sorpresa fue que Brasil quedó fuera de la segunda fase, aunque jugará la Copa del Mundo por ser sede, la que nos quitaron por problemas de la organización. El hincha debe ir al estadio de San Marcos a apoyar a los chiquillos, que se acostumbren a ganar y sentir el aliento de ser locales. Así es...



LA FIRME QUE LA ‘U’ LA SACÓ BARATA en Juliaca. Binacional lo respetó, sacó el pie del acelerador y no quiso meterle más goles. Ese ‘charrúa’ pelado es una mazamorra, gelatina y portón de discoteca abierto. La ‘Muela’ hace rato tiene caries y no es el mismo del año pasado. Ah, y ‘Chiquitín’ se echó grasa y cuando vio que les llenaban la canasta, se hizo expulsar y la quiso pegar de matón con ese tallarín que no pasa del 1.70 m. El árbitro tuvo una pésima actuación, perdonó mucho a los ‘cremas’ y frenó a Binacional. Ayayayay...



YA ME CONTARON QUE EL ‘LOQUITO’ que ataja en Cajamarca está recontraasado con su causa del Rímac, el que le llevó su camioneta hasta la ciudad donde trabaja. Es que dicen que lo invitó a su departamento y cuando dormía, se llevó un whisky etiqueta azul. Ni bien se dio cuenta, lo llamó para decirle que no se preocupe, pero que nunca más cuente con él. Curuju...



ME AVISAN QUE el ‘CHEMO DE LOS POBRES’ se inscribió en un campeonato de exalumnos del Bentín. Lo malo es que él no estudió allí, sino en otro colegio con el que se tenían bronca, pero como le cayó un ‘ferrito’ para jugar, se olvidó de todo y estuvo tempranito en el club Revólver, donde fue el campeonato. Fichas son fichas... Me voy, soy fuga.