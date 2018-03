La firme que esta vez la selección peruana sí tendrá amistosos de verdad

Del saque somos carnecita... La firme que esta vez la selección sí tendrá amistosos de verdad. Los rivales no son pan con camote y relleno, como hace un tiempo que jugamos con los suplentes de Jamaica. Croacia tiene figuras ‘top’ como Luka Modric y Mateo Kovacic (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mario Mandzukic (Juventus) e Ivan Perisic (Inter de Milán) entre otros. Islandia no tendrá nombres de gran nivel, pero clasificó primero en su grupo superando a la misma Croacia, que obtuvo su boleto en repechaje. Es una gran oportunidad para que Benavente, Beto Da Silva y Duarte llenen la vista y se apunten para Rusia. Así es...



Ante Croacia será un ensayo de lo que nos espera en el debut con Dinamarca en el Mundial. Una prueba de fuego para la volante nacional, que tendrá que anular a los rankeados Modric y Rakitic, quienes son los organizadores, los que mejor tocan el balón, los que mueven los hilos. Por el lado izquierdo, habrá que ver cómo llega Trauco, que está sin continuidad en Flamengo y deberá frenar a Mandzukic, quien siempre se recuesta por ese lado. Por la banda derecha, ‘La Muela’ Corzo debería arrancar porque se necesita más marca y Advíncula tener la chance frente a Islandia, donde Perú deberá proponer pensando en el duelo con Australia en la Copa del Mundo. Y no va ser...



Los hinchas pidieron al ‘Chaval’. Ahora le toca demostrar. Ojalá que lo ubiquen en el centro, donde es su puesto y donde mejor rinde. Cuando juega recostado por los laterales, se pierde, no luce, el ida y vuelta no es lo suyo. Benavente está hecho para hacer jugar a los compañeros y debería ser una arma para crear faltas cerca del área rival. Esperemos que la rompa... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.