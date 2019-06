La Foquita no lució tan potente como antes. No quiero pensar que la Totó le dio su despedida y le dejó fundido el motor

Del saque somos carnecita... Hoy llego a Río de Janeiro. Me pondré bien ‘charlie’ para romperme el ojo en las playas de Copacabana, viendo los bikinis y disfrutando del sol. Una ciudad totalmente distinta a Porto Alegre. Mis últimas horas aquí me las pasé haciendo hígado con mis causas ‘Pachi’ y el ‘Tigrillo’. Se les ocurrió ver la repetición del Perú-Venezuela para analizar en frío y la verdad que renegué tanto al ver el remate del ‘Orejas’ que no entró. En el ‘pistazo’ de mi barrio, esa jugada la metíamos con arquero y todo. Creo que el volante pensó en el festejo antes que la definición.

Me llegó ver que la ‘Foquita’ no luciera tan potente como antes. No quiero pensar que la ‘Totó’ le dio su buena despedida y le dejó fundido el motor. De Gareca solo voy a decir que al fin cambió el sistema, pero la embarró poniendo a Cueva por izquierda, pues el chato necesita espacio y no limitarse a la banda. Si el ‘Tigre’ va a seguir metiendo las cuatro, mejor que se quede con su 4-2-3-1. Del VAR mejor ya no hablo, porque me daría una embolia. Ayayayay...

ME PREGUNTAN cómo debemos jugar mañana. Primero cambiando de actitud, ante los ‘venecos’ parecía que teníamos plomo en las ‘llantas’. Hay que jugar como si fuera una final, repito que no somos favoritos ante nadie. Es la hora de ver el trabajo del ‘coach’, que fue contratado para motivar a los jugadores. Que la ‘Jirafa’ se encierre con Trauco, Cueva, ‘Orejas’, ‘Foquita’, ‘Culebra’ y les diga en su pepa que con lo que están jugando solo alcanza para que se regresen en primera ronda. Una pastilla de desahuevina urgente. Sí, señores...

Bolivia no será papayita. Están con la sangre en el ojo. No olvidan que nuestro reclamo al TAS les quitó puntos cuando ellos nos ganaron en La Paz. No nos temen y su técnico ya anunció que saldrá más ofensivo que ante Brasil. Se juegan su clasificación. Si ganan tienen vida, si pierden a su casa. Ayer Qatar perdía 2-0, los paraguayos creían que los goleaban y los miraron por encima del hombro. Al final terminaron asustados porque los árabes empataron y casi los voltean. Guarda ahí...

En Río de Janeiro habrá más hinchas peruanos y allí me reencontraré con algunos causitas que no veo hace años. Hace un tiempo estuve por esta zona y visité las favelas, donde hay que saber caminar. Llego con más cancha y con mi ‘portuñol’ que les encanta escuchar a las ‘cariocas’. En Porto Alegre hay muchos ‘apretadores’, frío y poco ambiente de Copa. Río de Janeiro es el reverso de la moneda. Mañana les contaré más detalles. Y no va cher... Me voy, soy fuga.