Francia y Croacia están en la final del Mundial porque apostaron por la presión y el contragolpe, según el Bombardero

Del saque somos carnecita... La firme que acabo de llegar de Rusia y tengo dos conclusiones: una futbolística y otra de vida. La primera es mi impresión del Mundial. Y creo que en este torneo no le han dado prioridad a la tenencia del balón. Han apostado por la presión y el contragolpe. Por eso les costó a Brasil, España y Alemania . Las selecciones se recogían hacia su campo con sus 11 jugadores, se agrupaban, achicaban todos los espacios y salían a máxima velocidad y en bloque. Por eso los resultados ajustados y sorpresas. Esa ha sido la temática. Los favoritos no pudieron resolver ese problema y se marcharon a casita demasiado temprano. Sí, señores...



Y por siaca, no soy adivino, pero antes de que empiece el campeonato, anuncié que Francia era favorita por individualidades y no por el colectivo , que lo encontró en plena competencia. Tiene un ataque efectivo, muy rápido, dinámico y que te desarma, porque sabe cuándo tocar en primera y cuándo encarar. Para mí, Antoine Griezmann es el mejor y de lejos. Todo lo hace bien. Genera, es solidario en la marca, pone la pausa en el momento justo, ordena, elabora, mete goles y la rompe en una posición que no es la habitual. Un crack. Es simple y eso es lo más complicado en una cancha. Luego vienen Kanté, Mbappé, Varane, Umtiti, Lloris, Pogba y los demás. Curuju...

Soy honesto y no tenía en mi radar a la Croacia de Rakitic, Modric y Mandzukic . Tampoco es para que algunos sonsos digan que Perú está en buen nivel porque le ganó 2-0 en Miami . Lo repito, los amistosos no valen, son de mentira, para darle rodaje a los equipos. Estoy convencido de que va a competir el domingo. Es una selección luchadora y que trata bien la pelota con peloteros en clubes top. Nada es casualidad. Seguro que las casas de apuestas pagarán bien si le pones una fichita. Y cualquier cosa puede pasar cuando hay un trofeo de por medio. Ayayayayay...

Estoy maravillado por mi estadía en Moscú , Ekaterimburgo y Sochi. Es un país fuerte e imponente. Me crucé con gente amable, culta y atenta. La verídica que los jóvenes deben viajar para que conozcan diferentes realidades, sociedades. Los libros te abren la mente, te enriquecen y visitar países también. Aquí estamos en medio de actos de corrupción, de hipócritas, envidiosos, maleteros, puñaleros, oportunistas y mucha inseguridad. Y no va a ser...

Todos hablan de la belleza de las rusas y sinceramente, son unas muñecas de carne y hueso. Muchos viajaron ‘gruesos’, pero no chaparon ni la gripe . Yo no me voy a botar, pero hay testigos de lo que viví. Solo les voy a relatar una chiquita: una noviecita, que trabaja en el aeropuerto en Sochi, me cambió mi pasaje a mí y al ‘Emperador’. Estaba en el asiento 30 A y me ubicó en el 3A. Además, me despidió con un abrazo y besote en la puerta del avión. Algo más: una flaca de metro ochenta, pelo negro y ojos azules me controla con videollamada. Es la misma que deslumbró al ‘Tigrillo’ cuando la vio: ‘Es riquísima, mamacita’, me dijo. Algunos tenemos miel en la piel. Otros solo son ‘camarógrafos’ . Rexuxa... Me voy, soy fuga.