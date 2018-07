"Francia fue el mejor y el más compacto en todas sus líneas"

Del saque somos carnecita... Francia derrotó 4-2 a Croacia y es merecido campeón del mundo. Fue el mejor y el más compacto en todas sus líneas. Sumó 6 triunfos y un empate. No necesitó de suplementarios ni penales con los rankeados y más duros. Y lo dije en la previa del Mundial, por individualidades era favorito y allí están los archivos. Le faltaba el colectivo y lo consiguió en plena competencia. Con un estilo de acuerdo a sus piezas: Físico, somatotipo en la zaga, contragolpe y pelota parada. Le dio la tenencia a sus rivales y los ‘vacunó’ en el momento preciso. Eso se llama EFECTIVIDAD. La jerarquía y clase de sus jugadores marcó la diferencia. Y para muestra un botón: Pogba de cachetada hace correr 40 metros a Mbappé, que cerca del área la centra para atrás. Griezmann la recoge y se le toca al ‘6’, que primero le pega de derecha y de rebote con izquierda: Panorama, desdoblamiento, técnica y GOLAZO. Era el 3-1 y allí acabó todo. Por eso juega en el Manchester United y vale 100 palos de euros. Y cuidado con los sudamericanos, porque los ‘Bleus’ tienen 23 titulares top y hay 30 más que se quedaron afuera como Martial, Digne, Ribéry, Gameiro, Koscielny, Benzema, Rabiot, Lacazette, Sissoko, Payet, Coman y otros bravos. Esta selección puede reinar un buen rato y eso que faltan explotar Dembélé y varios chamaquitos que vienen con fuerza. Sí, señores...



Voy a resaltar la función del DT Didier Deschamps, que ha sido importante en que hayan levantado la Copa en Rusia 2018. Estratega y detallista al mango. Clarito para leer los partidos y no como otros que se demoran una rueda para despertar o que dejan a su referente en la banca en un choque trascendental. Entrega la papeleta del cambio cuando lo pide el partido, en el tiempo justo. Ayer sacó a Kanté porque tenía amarilla y estaba condicionado. Ingreso N’Zonzi y allí ganó la partida de ajedrez. No es fácil dirigir a estrellas. Él lo hizo a la perfección y dominó el vestuario. Y la solidaridad y humildad de su grupo quedó demostrada en el verde. Por eso el aporte de un entrenador no es del 10 % o 15 %. Es del 40 %. Un mal cambio, planteamiento o replanteamiento tira al tacho todo. Curuju...



Mi reconocimiento para Croacia. Un cuadro valiente, luchador, combativo, generoso y tocador. Fue demasiado atrevido y arriesgado en la final. Los primeros 30 minutos se olvidó de su desgaste en el torneo y se fundió. Encima un tiro libre y penal lo desarmó. Remó, remó y solo se llevó aplausos para casita por su entrega. Es cierto que cuenta con gente del Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, Juventus, Atlético, Mónaco, Sampdoria, pero son más de despliegue que determinantes. Esos que ahora quieren ver como un triunfazo el 2-0 de Perú en Miami es un chiste. Los amistosos son de mentirita. Es para afinar las piezas y observar el funcionamiento. Rexuxa... Estoy de acuerdo con que Mbappé sea el mejor jugador joven, porque es el nuevo rey. El ‘Pelé’ mocoso. Pero no comparto la designación de Modric como balón de oro y sencillamente porque ayer no apareció para ni mela. Imagino que ha sido un premio consuelo. Les repito mi podio: Griezmann, Kanté y Mbappé. Los belgas Hazard y De Bruyne también podrían subirse al micro. La conclusión es que uno solo ya no te hace levantar títulos. Si no hay chamba, es por las santas hueveras. Y no va a ser...



Ya bajó la fiebre y ahora a pensar en Qatar 2022. La verídica es que nos falta gente de jerarquía si queremos guerrear en las próximas Eliminatorias. No se hagan palta si Ricardo Gareca se quiere marchar. Que se vaya y muchas gracias. Hay que encontrar al sustituto ideal y dejemos de lado los intereses personales y business con empresarios buitres. Decidamos con criterio y sabiduría al sucesor del ‘Tigre’. La valla es superar el quinto puesto sin que nos regalen puntos en mesa y, si clasificamos, avanzar a la segunda ronda. Soy de la idea de que Nolberto Solano siga como asistente técnico porque conoce de cerca el material humano de este proceso. Solamente habría que advertirle que no haga ‘juego de luces’ ni que se le vayan los ojos. Así es... Me voy, soy fuga.