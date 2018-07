"Francia, Uruguay, Brasil y Bélgica son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis"

DEL SAQUE SOMOS CARNECITA.. . Estoy echado en mi camita en Moscú y sueño despierto con esas llaves de cuartos de final. Algunas van a quemar, otras serán ‘pan con camote y relleno’. Por un lado están los ‘Cuatro Jinetes del Apocalipsis’: Francia, Uruguay , Brasil y Bélgica. Creo que por ahí estará el campeón de Rusia 2018. En el otro lado, solo Inglaterra ha ganado el torneo y en estas instancias pesa la historia. Curuju...



ESE FRANCIA-URUGUAY no me lo pierdo por nada. Así mi rusita se ponga melosa. La cita la postergamos para después. Los dos saben lo que es levantar la Copa del Mundo. Los ‘charrúas’ son más experimentados, pendencieros y están hechos para estos duelos. Mbappé y Griezmann van a terminar con fuertes dolores musculares después de este duelo. Ese lateral Diego Laxalt no dudará en llevarse tobillo, muslo y cabeza de Mbappé. Ese ‘Pelado’ Cáceres es un hijo de su mamá. Te anticipa, mete el codo, jode y chocará con Griezmann. Además, Diego Godín es el señor en su área y en la rival. El problema pasa porque es casi seguro de que Cavani no jugaría y Uruguay lo extrañará. Luis Suárez jugaría solo en el ataque, pero el ‘Maestro’ Tabárez tendría que protegerlo con cinco en la volante. Ese técnico es un viejo zorro. Y no va a ser...



Lo bueno de Francia es que cuenta con ‘gallos’ jóvenes. Pican duro, van al ruedo y te matan si te descuidas. Esa volante con Pogba, Kanté y Tolisso -por el suspendido Matuidi- tiene mejor fútbol que la uruguaya. Los laterales Pavard y Hernández son dos ‘4x4’ y si el técnico Deschamps decide poner a Dembélé por Giroud podría dañar a los ‘charrúas’, más acostumbrados a frenar a delanteros fuertes que habilidosos. Así es...



El BRASIL-BÉLGICA debe ser el partido con mejores talentos. Neymar ya prendió la máquina y eso que aún no llega a cien por hora. Los belgas son lentos en defensa y puede hacerse un recreo por allí. Coutinho, Willian y Gabriel Jesús son cartas mágicas y, aunque el ‘Scratch’ no termina de gustarme totalmente, a estas alturas es candidatazo. Bélgica casi moja el calzoncillo ante los japoneses, pero ganó de contra en el final. Ahora quiero ver a Hazard y Lukaku en una oncena que pega duro arriba. Aunque la firme es que no hay favoritos. Asuuuuu...



EN LOS OTROS CRUCES hay puro europeo: Rusia-Croacia y Suecia-Inglaterra. Los croatas Modric, Rakitic y Mandzukic deben tomarse su pastilla de desahuevina y mostrar de qué están hechos. De Rusia, solo la localía y sus mujeres inclinan las cosas a su favor. El inglés Harry Kane, por más que sea el goleador con 6 dianas, creo que aún no es la gran figura del Mundial. Suecia es ordenadito, pero pienso que hasta aquí nomás llega. Así es... Me voy, soy fuga.