Francia vs Croacia: 'El Bombardero' analiza la final del Mundial Rusia 2018 

DEL SAQUE somos carnecita... En un ratito se fue el mes del Mundial. Hoy se baja el telón de un torneo donde los arqueros destacaron, los favoritos al ‘Balón de Oro’ lo verán en su casita y nuevas estrellas se apuntan a acabar con el reinado de Messi y Cristiano. Hubo caras nuevas, equipos distintos y todo terminará en pases millonarios. Rusia 2018 sirvió de experiencia para los jugadores peruanos, que si siguen bien de la cabecita y con profesionalismo, trabajo, coraje y entregándose al máximo por la camiseta, ya no llegarán temerosos a Qatar 2022. Así es...



EN LA FINAL SE VAN A ENCONTRAR dos estilos distintos. Los franceses son elegantes, beben champán, comen canapés y parece que usaran zapatillas de ballet. Los croatas son recios, parece que juegan en los Barracones y superaron una guerra y penurias. Ya en la cancha, este tiene que ser el partido de los delanteros Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. El primero va a volver locos a los centrales rivales, el segundo es un arma mortal en los contragolpes. Arranca y tienes que pedirte un taxi para alcanzarlo. Para mí, de esa dupla debe salir el ‘Balón de Oro’. Al frente están los ‘veteranos’ Luka Modric e Iván Rakitic, esos dos la pasan muy bien, pero pueden sufrir el cansancio porque su selección ha jugado tres suplementarios, penales, y llega con un partido más, prácticamente. Igual hay que estar atentos a los córners, tiros libres y demás jugadas de pelota parada porque 70 goles han llegado por esa vía. Curuju...



SE ACABA EL MUNDIAL y en San Luis ya tienen que poner las barbas en remojo. Los problemas extradeportivos deben quedar de lado para no perder todo el trabajo que se hizo en estos años. De lo contrario, volverá a aparecer el desorden, la improvisación y los Tapia, Guerrero o Trauco van a quedarse en álbumes por 36 años más. Hay que solucionar el tema del técnico primero. Se vienen amistosos con dos potencias: Alemania y Holanda. No podemos ir a hacer el ridículo y tirar al tacho lo conseguido. La próxima Eliminatoria será más dura y no hay que esperar que se alineen los astros, aparezcan novias o ganemos puntos en mesa. Asuuuuu... Me voy, soy fuga

