Hace tiempo se lo canté a ese central, pero se siguió bandereando con esa chibola que tiene más convocados que Gareca

Del saque somos carnecita... La firme que me da gusto ver que Miguel Trauco seguirá su carrera en Saint Etienne, el club más ganador de Francia, y no en Arabia, Asia o Qatar donde juegan con camellos. El zurdo puede crecer en su fútbol al marcar todas las semanas a estrellas como Mbappé, Cavani o el ‘Tigre’ Falcao. Ahora solo depende de él que se exija y la rompa en los entrenamientos para ser considerado como titular. En Europa nadie te regala nada, ni un cachito, y si no la haces te regresas en ‘one’ a Sudamérica. Y no va cher...

Otro que jugará en el país del champán es el ‘Chaval’ Benavente, que hace todo lo que el ‘Tigre’ pide para que sea convocado, pero no lo empelotan. Tiene una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en Europa, porque en Egipto no lo veía ni su familia. Así como ‘Bena’ y Trauco ojalá sigan saliendo más peruanos a ligas competitivas del extranjero, que exijan a sus empresarios y no acepten una oferta a la primera. Estamos cansados de esos ‘buitres’ que por llevarse su tajada los colocan donde sea. Así es...

Hace tiempo se lo canté a ese central que juega en la tierra del ‘Chavo’ y no me hizo caso. Se siguió bandereando con esa chibola que tiene más convocados que Gareca y encima hizo el papelón con sus mensajitos románticos. No entiendo a esos peloteros que repiten figuritas. Un hombre tiene que fijarse en una mujer decente, que sea de tu nivel o mejor que tú y no viva todos los fines de semana en Barranco Bar. Tómalo como una experiencia de vida, pero aprende de los errores porque borrar las fotos de Instagram no cambia el tremendo ‘chanchazo’. Y no va cher... Me voy, soy fuga.