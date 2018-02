Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Chupe’ se fue a su río por malo con su boca. Habló de más por plata y figurar. Ahora espera que sus causas no le tiren la toalla. Ojalá que el ‘Rey de los casinos’ le chorree un billete para los ‘chalecos’ como lo hacía cuando llegaba con ricuritas a sus reuniones en los box privados. Ojo que también hay varios peloteros que lo timbraban para quedar con un personal. Así es...



La ‘Pulga’ vive su mejor momento con su ‘patrona’. Ahora se toma fotos con la familia, pone dedicatorias y las publica en el Facebook. El hombre está concentrado en la pelotita, en romperla para llegar al Mundial. Así que las traviesas ya saben que tienen que frenarse, dejar de escribir y esperar su turno. La oficial no tiene competencia. Y no va ser...



Así que el ‘Gavilán’, que recién ha colgado los chimpunes, compró su paquete completo para viajar a Rusia y ganarse con los partidos de la selección. El hombre ya se prepara para ser entrenador y sabe que en un Mundial siempre está lo ultimito en tácticas y trabajo con los equipos. El que puede, puede...



El fútbol peruano es el paraíso para los extranjeros. La reserva de un club de la sierra campeonó el año pasado y la directiva ‘premió’ al técnico sacándolo del puesto para darle el buzo al hermano del entrenador argentino que dirige el primer equipo. Encima, llegó un venezolano para trabajar con los menores y asesorar a los de Primera. Ayayayay...



Hay un runrún que el ‘Suchi’ había resultado muy escandaloso. Es tranquilo, duerme a sus horas, pero cuando llega en su ‘nave’ hace una bullaza que los vecinos ya están hartos. La firme, parece que hay un tono en su carro. Bájale 5 puntitos... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.