El fútbol peruano sigue podrido por dentro

Del saque somos carnecita... Reitero, repito y me reafirmo. Nuestro fútbol sigue podrido por dentro. Se ha llenado de entrenadores-empresarios y dueños de clubes que manejan como sus chacras a sus equipos porque no saben ni mela. Hay uno que es triturador de técnicos. Pierde un partido y humilla a todo el vestuario. Los trata como esclavos a todos. Los deja botados en los aeropuertos, no les paga hasta que le dé la gana y otras burlas más. No hay uno que le pare el macho a este chistoso. Ya lo echó a ‘Pelo duro’ y pulseó a la ‘Mosca’, que en one lo parchó: ‘Voy con la condición que si me botan, me paguen 5 meses en la mano’. No le atracó y ahora ha llamado a uno que estuvo en la San Martín y ahora patea cilindros en su país. Qué feo...



Reapareció la ‘Donna’. Recontra elegante, con todo nuevo. El miércoles, cerca de la medianoche, apareció con un ropero bien charlie en el billar de Ciudad del Pescador. Allí hace más plata que armando festivales deportivos. La firme que tenía buena técnica con los pies. No despegó por su carácter. Solo Ricardo Gareca lo supo manejar. Y no va ser...



La ‘Hiena’ es carne de problemas. No puede salir de México, porque el depa que tenía alquilado tiene contrato de un año y el dueño quiere que le cancele todo completo. La ‘joyita’ le pidió al Atlas que se encargue del tema y le respondieron que ya no pertenece a la institución y resuelva solo sus líos. Ayayayay...



Reapareció el ‘Zorro’ o ‘Carrito chocón’. Entrena un equipo de Barranco. No estaba en sus planes, pero el hermano de la ‘Calavera’ es el presidente y lo convenció. Dizque su salario es que donen desayunos para chibolitos misios y en one le atracaron. Ahorró y se puede dar lujo de hacerlo gratis. Vale... Me voy, soy fuga.

