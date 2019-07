Cuando al futbolista peruano le hacían un gol y tenía el marcador adverso, se le caía el mundo. Eso está cambiando

Del saque somos carnecita. .. ‘Yo creo en mí mismo. Los ignorantes lo llaman arrogancia, la gente inteligente lo llama confianza. Tengo una mente a prueba de balas’. Así se refirió Zlatan Ibrahimovic cuando puso el parche a todos los que quisieron compararlo con el mexicano Carlos Vela, tras un clásico entre Galaxy y Los Ángeles en la Liga de Estados Unidos. El sueco tiene fama de agrandado, faltoso, egocéntrico y muchas cosas más, pero nadie puede negar que es uno de los mejores del mundo. A sus 37 años tiene una fotaleza mental que deberían imitar muchos de nuestros jugadores. Hasta hace poco, cuando al futbolista peruano le hacían un gol y tenía el marcador adverso, se le caía el mundo, temblaba más que una gelatina y ya estaba pensando en lo que iba a decir la prensa al día siguiente. El resultado: derrotas aplastantes y años y años de fracasos deportivos.

Eso está cambiando con la actual selección de Gareca. No sentirse menos que nadie ni tener miedo al color de una camiseta o nombre en la espalda. Desde menores hay que cambiar el chip del derrotismo que nos hizo sufrir en las décadas pasadas. Sí, señores...

El próximo lunes debuta la Sub-23 que dirige ‘Ñol’ en Los Panamericanos. El arranque será con Uruguay y, si ganamos, se tendrá medio boleto a las semifinales. Es el rival más complicado, porque Jamaica y Honduras no deberían ser un dolor de cabeza. Para mí, Solano, como asistente del ‘Tigre’, propondrá un esquema similar al de la selección mayor. O sea, un sistema 4-2-3-1 donde Mauricio Montes sería su Paolo. Lo que sí espero es que haya ensayado variantes y no sea un equipo previsible. Nos pasó en la Copa América, los rivales nos estudiaron y sufrimos más de la cuenta. Así es...

Hoy, Cristal juega con Zulia de Venezuela, un país hermano que sufre por un gobierno miserable. No hay pan, pollo, medicinas, ni papel higiénico. Pero no hay nada más peligroso que enfrentar a jugadores con hambre de gloria, que no tienen nada que perder. Los ‘llaneros’ vienen de eliminar a Palestino de Chile, que en Lima se paseó con Alianza. Así que los ‘cheleros’ que no se confíen y aseguren la llave de visita para avanzar en la Sudamericana. En la cancha son once contra once y las billeteras no juegan, solo el orgullo, talento y corazón que le pongas en cada balón que disputas. Y no va cher... Me voy, soy fuga.