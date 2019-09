Así como ‘Gabi’ y ‘PopCorn’ Gonzales están aprovechando su oportunidad en la selección, le den un ‘cachito’ a Jean Deza

Del saque somos carnecita. .. En menos de 15 días volverá a salir la nueva convocatoria para los amistosos de octubre con Uruguay. Destaco que el ‘Tigre’ esté refrescando el plantel. Y así como ‘Gabi’ Costas y ‘PopCorn’ Gonzales están aprovechando su oportunidad, espero que en su momento le den un ‘cachito’ a Jean Deza. El chalaco rompe a cualquiera cuando está enchufado y para mí su problema nunca ha estado en sus pies, sino en su cabecita. A sus 26 años ya es hora de que se dé cuenta que ha perdido mucho tiempo. La jodita, las chicas y encerronas son un ratito. Uno tiene que pensar en su futuro. Si se mentaliza de verdad, estoy seguro de que puede pelear un puesto en la ‘Blanquirroja’. Y no va cher...



Ya me contaron que el ‘Pulpo’ cambió de representante y fijo que a fin de año se arranca de Matute. El ‘1’ sabe que el billete está en la liga de Estados Unidos. Curuju...



Así que el tío del ‘Churrito’, que la pintaba de caballerito y resultó ser más bravo que el tío Manrique, se fugó a los Yunaites. Dicen que se llevó más de 300 mil cocos con los que estafó al ‘Alemán’ con quien jugó en Santa Anita. Cuentan que llamaba a sus antiguos compañeros con el cuento de invertir en negocios y les pedía billete por adelantado. Como era un lobo vestido de cordero, todos atracaban y al final les metía cabeza. Dicen que el ‘Ruso’ estuvo a punto de soltarle sus buenos euros, pero se salvó de ser estafado. Asuuuu...



En el cuadro de Juliaca la hacen larga con la ‘Mosca’. Revisan de pies a cabeza su CV antes de estampar la firma. Un poco más y le piden antecedentes penales, análisis de sangre y el nombre de sus mascotas. La firme que si el entrenador tuviera dejo extranjero, hace rato que lo hubieran fichado. Así es nuestra pelotita. Ayayayay... Me voy, soy fuga.