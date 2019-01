Garcilaso pagó caro su poca planificación: No jugaron amistosos y creyeron que con la altura bastaba para clasificar

Del saque somos carnecita. .. Hoy es la presentación de los zambitos y ojalá se vea una mejora respecto al partido de hace unos días ante Barcelona de Ecuador. El rival de esta noche es el mismo y espero que Russo haya cuadrado a sus defensas, porque fueron una gelatina, un flan, y si siguen así serán un portón abierto ante Inter de Porto Alegre y River en la Copa. Me gustaría ver más minutos a ‘Felucho’, he oído buenos comentarios del delantero charrúa y parece que será útil. Vale...

La firme que hay una maldición con los equipos peruanos. Ayer fue eliminado Real Garcilaso de la Copa Libertadores y pagó caro su poca planificación. Contrataron jugadores y a los días los botaban, no realizaron ningún amistoso de preparación y creyeron que con la altura bastaba para clasificar. Ahora todo es trabajo, trabajo y más trabajo. Sino miren a los ‘venecos’, un país en crisis, no tienen ni para el té, ni papel higiénico y están dando pelea en varios torneos. Curuju...

Parece que el ‘Loco’ se cansó de esperar ofertas de algún club. El hombre no se hace paltas, porque está poniendo a la venta una jatazo que tiene en La Molina. Fácil esa propiedad no baja de los dos palos gringos. Guarda que el billete se va en una. Que invierta ese dinero, no lo despilfarre. Y no va cher...

Hay un runrún que la esposa del que se ha puesto el buzo en Santa Anita es familiar del ‘Matador de cucarachas’. Por eso el hombre está poniendo a varios muchachos en ese equipo y jugando en pared con ‘Sotana’. Provecho... Me voy, soy fuga.