Del saque somos carnecita... ‘Ustedes no son los bicampeones de América, son los eliminados del Mundial’. Así fue la primera charla que tuvo el colombiano Reinaldo Rueda con los jugadores chilenos cuando empezó a entrenar a ‘La Roja’. Chile venía de ganar la Copa América 2015 y la Centenario 2016, pero no clasificó a Rusia. O sea, los hizo pisar tierra. Así debería ser la charla del ‘Tigre’ con sus pupilos cuando empiece hoy una nueva etapa de trabajos con la Blanquirroja. La euforia por llegar a la final de una Copa América, después de 44 años, ya fue hace rato. El logro se festejó y la hinchada gozó, pero solo los giles y sonsos viven de recuerdos o del casi. No fuimos campeones ni podemos cometer errores del pasado. Somos un equipo en crecimiento, con un universo corto de jugadores que la tiene que sudar para ganar. Hay que buscar ser más competitivos a nivel mundial. Sí, señores...



De la actual lista de convocados, solo tenemos a Trauco, Tapia, Zambrano y Advíncula jugando en Europa. Gareca tiene un equipo base y es hora de ver a los nuevos y quiénes pueden sumar en su universo. Ascues vuelve a la selección y tiene la chance de demostrar que puede aportar en la volante. Posee somatotipo, buen toque y sabe ir al ataque. ‘Gabi’ Costas puede aportar desequilibrio, pase, gol y hasta podría desplazar a Cueva. Creo que ese llamado es una advertencia para el chato, que viene perdiendo ritmo y competencia. Detrás de Trauco, como lateral izquierdo, solo se ve apareciendo al chico Marcos López, que tiene 19 años y ya es hora de que se le mande al ruedo. Hay que crear competencia sana en el plantel. Así nadie se creerá dueño del puesto, inamovible, insustituible o que puede jugar cuando desee. Y no va cher...



Ya me contaron que ‘Arrocito’ está contando los días para venir a Lima y parar de cabeza al tío que tiene una bebé con su hermana. El hombre, que ya subió al ‘Piso 7’, hace seis meses que no cumple con la criatura y lo peor de todo es que no responde ni da solución cuando lo encaran. El pelotero está decidido a hacer respetar a la familia. Guarda ahí... Me voy, soy fuga.