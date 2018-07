El 'Gato' que está casado con la 'Ojitos hechiceros' factura como artista, tiene canje en cebicherías y no deja propina

Del saque somos carnecita . .. Todo se sabe. Hay un runrún fuerte de que dos ‘pesos pesados’ de nuestra pelotita están peleados. Uno fue goleador en los Mundiales y el otro, un bravo puntero izquierdo. El primero lo ‘maleteaba’ al segundo diciendo que todo lo que hacía era para ser el número uno de San Luis y que se iba a encargar de impedirlo. Se cruzaron en Moscú y el zurdo lo encaró, lo guapeó y desde allí no se dirigen la palabra. Rexuxa...

Por si acaso, ese volante de la ‘rica Vicky’ , que en vez de desayuno toma ron, ha perdido al cabeza por Ruth, una bailarina de las discotecas de Lima Norte. El zambo la sigue, espera que salga de trabajar, le compra lo que le pide y cree que nadie se da cuenta porque ‘latea’ por Los Olivos. Rexuxa...

El ‘Rey de los bloopers’ ya no se regala. Se ha llevado a un muchachito de Barranco para que le haga los mandados en la selva. El patita sale a comprar los tragos, recibe a las amiguitas que llegan de visita y por hacer esos favores, se gana un sencillito. Y como es pelotero, lo hace jugar en las ligas internas. Rexuxa...

El ‘Gato’ que está casado con la ‘Ojitos hechiceros’ ahora factura como artista y también tiene sus cebicherías que le dan canje. El jueves apareció con la patrona y su mamita en ‘La Gran Concha’ de Balconcillo. Pidió la carta, eligió hartos platos y al final no pagó ni mela. Lo malo es que se fue y no dejó propina a los mozos. Así no es...

Me avisan que el ‘Loquito’ que ahora es ‘santo’ es de buen corazón. Es mano abierta con una familia del Rímac, que vive en el barrio de Castilla. Los apoya porque nunca le piden plata, sino víveres. Eso le vacila y a menudo les llena la refrigeradora. Vale... Me voy, soy fuga.