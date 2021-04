Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Giselo’ tiene una nueva táctica para conquistar chibolas que van a la universidad con pasaje, pero no tienen para otros gustitos. Dizque les conversa como amigo y después les pide que lo acompañen al centro comercial y les da carta libre para que elijan un jean. Los años han pasado y su nombre ya no paga. Después ‘opera’ mismo cirujano porque siempre lleva su maletincito. Es que el cuerpo ya no le da y los juguetitos le salvan la vida. Curuju…

El ‘Loquito’ del Rímac se metió la mano al ‘drilo’ y cumplió como debe ser con su ‘cachorro’. Lo tuvieron que denunciar, luego hacer roche y se puso al día. Lo primero que hizo fue vender imagen y por eso llegó a la casa del niño y se tomó una foto, para que todos sepan que es buen padre. Así es…

Sergio Ramos: “Sin Messi en Barcelona, Real Madrid habría ganado más títulos”

El ‘Mudo’ había quedado con la gente de su iglesia que se dedicaría a dar charlas y testimonios a sus ‘hermanos’, esposas e hijos. Aseguran que tenía todo cuadrado, con fechas y horas, tanto en la tarde como en la mañana, pero apareció la oferta de los ‘churres’ y el hombre dijo que con sus monedas nadie se juega y por ahora todo queda en stand by. Asuuuu…

Me cuentan que el ‘Gato techero’ está mirando a una tía cuarentona que chambea en una galería de la calle Tacna, en Magdalena. Dicen que la doña tiene un stand donde vende perfumes y arreglos florales. El ‘charrúa’, al que ningún jugador que dirigió lo pasa, camina seguido por esas rutas con tal de ganarse con la señora que lo ‘pecha’. Qué feo… Me voy, soy fuga.