No soy general después de la batalla: Creo que la Sub-20 de Daniel Ahmed está en condiciones de ganarle a Paraguay

Del saque somos carnecita. .. Yo no soy general después de la batalla. Digo las cosas antes y creo que la Sub-20 de Ahmed está en condiciones de ganarle a Paraguay. Pero para lograr el triunfo que nos permita clasificar al hexagonal hay que mejorar mucho. Ante Uruguay nos llegaron fácil y esos errores no pueden repetirse, porque te llenan la canasta... En el arco me gustó Emile Franco, sabe jugar con los pies, transmite confianza y sabe pararse en el mano a mano. Así es...

Lo mejor de la defensa son los centrales. Huerto y Velarde no se complican, la revientan cuando deben y ante Uruguay no hicieron muchas faltas cerca del área. Los que sí me preocupan son los laterales. Rojas, por derecha, y Caro, por izquierda, les falta marca, potencia y proyección. Si vemos el esquema que tiene Gareca en los mayores, esas zonas son el tubo de desfogue. Ahmed debe repetir lo mismo, porque los guaraníes son especialistas apretando todo el partido. Curuju...

Tandazo es fijo en la primera línea de volantes. La duda para mí está entre Pretell y Távara. Para darle explosión, alegría y juego al equipo, juntaría a López y Concha, y en el ataque a Pacheco y el ‘Zancudito’ Olivares. El balón a ras y bien jugado será elemental para controlar el partido. Y no va cher...

Esta selección lleva dos años trabajando, con casi 20 partidos de preparación, y es hora que lo demuestre. Ya no hay rival chico ni se gana con nombres. Argentina apenas pudo empatar con Paraguay, Colombia sufrió para derrotar a Bolivia, Chile se fue de pepa con Venezuela y Brasil luce como un equipo terrenal. Los que se equivoquen menos y aprovechen las fallas del rival, serán los que inclinen la balanza a su favor... Me voy, soy fuga.