Del saque somos carnecita... Espero que este año no demos vergüenza en la Copa Libertadores y Sudamericana. La ‘U’ ya fue eliminada por 9 bolivianos de medio pelo y ojalá que Melgar sin Juan Reynoso haga algo con el Santiago Wanderers de Chile. También nos falta la fase de grupos y me da terciana cuando veo con quienes chocarán Alianza Lima y Garcilaso. Hemos clasificado para el Mundial, pero aquí parecemos carcochas y los demás son Audi, BMW y Jeep. No agarramos a nadie porque pasan como balas. Nos invitan a las presentaciones para bobearnos, porque somos pan con pejerrey. Encima viene el ‘Loco’ Abreu con 41 años y 26 clubes encima y nos hace la fiesta. No sean malos...



Por siaca, ‘Mr. Chipi Ruckelly’ me pasa la voz que solo 4 técnicos peruanos tienen chamba: Víctor Rivera (Muni), Franco Navarro (UTC), Carlos Silvestri (Cantolao) y Luis Flores (Binacional). El resto son extranjeros. Algunos con cartel como Mario Salas, Pedro Troglio y Pablo Bengoechea. Los demás son taco bajo. Hay muchos jóvenes, como Flavio Maestri, Paul Cominges, Óscar Fernández, y otros más que se ahuesan por algunos chistosos que en sus países estarían vendiendo enciclopedias. Así es...



Hay un runrún de que ‘Aladino’ se ha dejado pilotear por ‘buitres’ que solo piensan en forrarse de plata y les importa un comino su crecimiento profesional, personal y económico. Le metieron la muela con que debe cambiar de club cada dos años para chapar dinero grande y por eso no se consolida en ningún equipo. Lo peor es que lo han cerrado con una buena suma y todo por dedicarse a escuchar chicha y no revisar sus cuentas o asesorarse con un profesional honesto. ¿Quiénes son los atorrantes? Un matador de cucarachas y su socio. Ayayayay...



La gente se mueve como culebra para reemplazar a Jota Jota en la Sub-17 porque es el mejor trabajo. No hay estrés ni pasas apuros. Sueldo seguro dos años y nadie te pide explicaciones si haces cero puntos en los sudamericanos. El más voceado es Pablito Zegarra porque tiene el respaldo de casi toda la comisión, que es de La Florida. Pero le aviso que hay una ‘Muñeca’, que agarró a la reserva de Cristal con 10 cuadras de ventaja y al final se dejó pasar por Sport Huancayo, que campeonó. Nooooooooo... Me voy, soy fuga.