Del saque somos carnecita... La firme que el posible llamado de Gianluca Lapadula a la ‘Blanquirroja’ se ha vuelto un tema social, político, deportivo y hasta de farándula. Repito, hay que estar concentrados en Chile y Argentina, nuestros próximos rivales. No pensemos que el ‘Bambino de los Andes’ solo nos llevará a otro Mundial. No lo carguemos de presión ni nos esperancemos en un jugador. Hasta a Messi, que es el mejor del mundo, le cuesta ser figura con la albiceleste. A veces hasta pasa inadvertido. El fuerte de la ‘Bicolor’ es el juego en conjunto, no se basa en individualidades. Por eso el fútbol es de once y no de uno. Lapadula es un peruano más, al que solo le faltaba tramitar sus documentos, y se ha ganado el derecho a tener una chance en el equipo de todos. De él dependerá si la aprovecha o no. Sí, señores...

Sinceramente espero que el grupo lo reciba bien, lo compenetren rápido, jueguen con él y no lo aíslen. Aquí no se trata de beneficios personales, sino de lograr un mismo objetivo. Ojalá que las palabras de bienvenida que le dieron hace unos días Yotún y ‘Orejas’ Flores sean compartidas por los demás muchachos y no un saludo a la bandera. Nadie va a discutir la calidad de Paolo Guerrero, nuestro capitán, ni la entrega de Jefferson Farfán, pero ellos, como los más experimentados y referentes, creo que deberían pronunciarse si Lapadula es llamado hoy por el ‘Tigre’. Así es...

Los chilenos que juegan en Italia como Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Inter de Milán), el ‘Pitbull’ Medel (Bologna) y Erick Pulgar (Fiorentina) conocen al delantero del Benevento. Saben de sus condiciones y harán de todo para sacarlo de sus casillas si le toca entrar a la cancha en Santiago. Estas Eliminatorias son una guerra, no lo olviden. Todo vale...

Me voy, soy fuga.