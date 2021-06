Del saque somos carnecita... Gianluca Lapadula ha jugado 225 minutos en las Eliminatorias (Chile 20′, Argentina 90′, Colombia 25′ y Ecuador 90′). Ha dado dos asistencias en Quito que valieron un triunfazo. Pero al ‘9’ se le pide goles y esa es la tarea porque se lo vamos a exigir. Sus compañeros deben leer sus movimientos sin balón y cuando marca el pase. También cuando para en seco. Su convocatoria es un acierto por su calidad, pero sobre todo porque ha traído compañerismo y buenas vibras. Se le nota sano y puro sentimiento. No ha nacido en la Maternidad de Lima, tampoco en el Hospital del Empleado ni Seguro Social, mucho menos en una clínica ‘ficha’, pero se siente de esta tierra. Ese mensaje en sus redes y arrodillado después del papelón con Colombia levantó la moral del grupo: ‘A levantarnos’. Es positivo al mango. Allí ves su formación y valores. Nada de ‘maleta’ en voz bajita como se acostumbra en los vestuarios por aquí. El abrazo que le dio a Gallese al final del partido emocionó al Perú. Esa celebración sincera con Cuevita y Advíncula es para colocarla en un cuadro. No está pensando en ‘partir’ o salir con la misma chica del colega. Sí, señores...

Nadie puede ocultar la inmensa alegría que la selección nos regaló el martes por la tarde. Pero no me nublo porque seguimos últimos en la tabla. Hemos conseguido puntos solo de visita y no hemos hecho respetar la casa. No saquemos números ni la calculadora cuando todavía no saltamos a la cancha. Eso de que la fecha doble con Venezuela y Bolivia es de alivio es para los sonsos. Si queremos seguir con chances, debemos sumar en esos dos choques y contra Uruguay para acabar la primera ronda no tan lejos de la zona de repechaje o clasificación. Que alucinen los que queman coco. Así de clarito y sencillito...

Grata sorpresa la de Marcos López. La importancia de emigrar, así sea a la MLS. Su empresario debería buscar colocarlo en Europa. Otro roce, otro nivel. La neta es que no hizo extrañar a Miguel Trauco. Tranquilamente le pelea el puesto. Yo le daría rodaje en la Copa América para que gane más confianza. Es de los pocos que lo han soltado al ruedo y no se ha ‘chupado’. Por el contrario, se le vio conchudo y agrandado. Una zurdita precisa y cubre bien su banda. No le pica la pelota. La idea es que en cada zona haya una aparición para que no se aburguesen. Que chambeen los 14 que están en el comando técnico. Y no va ser...

Ese dibujo con Tapia, Yotún y Peña (Aquino) hay que darle continuidad porque no nos deja tan expuestos. Ni con la altura nos hicieron tanto daño. La realidad es que ningún esquema ni planteamiento va a resultar si la gente se abandona o se la cree. Hay que estar al 200% porque con el 100 no alcanza. Los apellidos no significan ni mela. Las estrellas o escudos solo son bordados en las camisetas. Ir a un Mundial es lo más hermoso para un futbolista, pero cada Eliminatoria es una historia distinta. Lo que prevalece es la actualidad. No ser el engreído del entrenador o afición. Rexuxa...

Me voy, soy fuga.