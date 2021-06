Del saque somos carnecita... No voy a abrir la columna con el resultado. Voy a empezarla con Gianluca Lapadula. El ‘Bambino de oro’ es un ‘9’ de aquellos. En los primeros partidos con la selección no veía que podía hacerle sombra ni cosquillas a Paolo Guerrero, al capitán, al hombre más querido y reconocido del pueblo. Han pasado siete cotejos y muy pocos extrañan y hablan del ‘Depredador’. Así es el fútbol de ingrato. Encima la tenía brava con toda su historia previa para su nacionalización. Que sí, que no, que más adelante. Al final, con sencillez y calidad se ganó al vestuario: compañeros, Gareca, utileros, médico, kinesiólogo y a todo el Perú. Sí, señores...

Al delantero de Benevento se le abrió el arco. Además lo hizo más famoso a André Carrillo. Demostró su jerarquía, por ello desde que se inició en su carrera está vigente en Italia, donde lo marcan los defensores más rudos de Europa y los sistemas tácticos más cerrados, allí donde el ‘Catenasio’ viene con harta taba y con grandazos que pasan el 1,90 metros. Por eso se toma su anís con los ecuatorianos que cargan 150 kilos en el gimnasio y que de chibolos hacen pataditas con camote y sin zapatos en la chacra. Las únicas veces que le han dado pases con ventaja hemos creado peligro o festejado. La toca en one y busca el espacio. Ese zaguero Arboleda lo va a recordar toda su vida. Lo ha dejado tirado como una mela y comiendo pasto. Que vaya a un traumatólogo para que le acomode la cadera o donde la ‘Muñeca plástica’, que es experta en cinturas. Fue una jugada similar a la del tanto de Cuevita en Quito. Y no va a ser...

El 2-2 es justo. Un primer tiempo regalado y un segundo movidito donde crecimos una barbaridad y pudimos llevarnos la victoria. Entramos ‘ahuevados’ a la cancha. Parecía que había conos en la volante porque solo tomamos fotos y, para variar, no dábamos tres pases seguidos. Tras el lavado de cara, reaccionamos rápido porque en 8 minutos ya estábamos ‘parches’. No soy general después de la batalla y voy a escribir lo que siento. Esa zona Corzo-Ramos me tiene más muñequeado que el temblor del martes por la noche. No niego que son punches, que dan todo, pero Argentina, Brasil y Uruguay no nos van a perdonar. Este torneo permite que pruebes, pero para Qatar ni un cachito porque la pagamos caro. Curuju...

Rescato la rebeldía del equipo. También que el VAR no nos ha metido la mano después de que Neymar se inventó dos penales en Lima. Y recuerdo clarito que me enfoqué en ese tema. Pedí que no solamente hay que saber jugar, también ser pillos. Cada polémica, Gallese y compañía presionan al juez, ya sea para que vaya a la cámara o no cobre estupideces. Incluso el arquero les respira la nuca cuando revisan la imagen. Si hay un mínimo de duda o confusión, van a pensar mil veces lo que deciden. Ayayayay...

Al ‘Pulpo’ lo he chancado por sus salidas en falso, hoy debo decir que salvó la noche. Para eso está el portero. Si quiere que vaya al ‘Wimbledon’, eso no me interesa. Pero su función es que el balón no entre a su ‘cabaña’. Así como una primicia dura un ratito, un excelente partido solo 95 minutos. La regularidad es lo que guía al éxito. Alexander Callens no se hace paltas para rechazar y no se complica. Fue lo más rescatable atrás. Al zurdito que tira maicito a la esposa de un cumbiambero lo vi medio apagado. La aparición del chiquillo Marcos López lo ha desacomodado. Ya tiene competencia y, si se duerme, bye, bye. Así que no pierdas tiempo en mandar pasajes a guapitas y dedícate a lo tuyo. Rexuxa...

Tapia y Yotún se pararon bien en el complemento. En el primero estuvieron imprecisos y eso es letal en la primera salida con balón. Lo que me preocupa es que no tienen recambio. Esperemos que les den las piernas. No puede bajar el nivel del colectivo cuando uno sea cambiado. Cuevita a veces se excede corriendo con la pelota. Tiene que leer cuándo soltarla. Todas no son para encarar, algunas son para hacerla simple. Su habilitación a Lapadula vale más que 300 huachas, ‘chiches’, tiki taka, ‘cuca’ y su fulbito. Esa es la chamba del 10: INFLUIR. Sergio Peña va sacando la cabecita del cascarón. Tuvo chispazos, pero por momentos desaparece del mapa. Tiene que ser más atrevido y protagonista. Es el más chibolo de la volante y tiene que correr el triple. Así es...

La firme que la ‘Culebra’ es un ‘forajido’ cuando pone cuarta. Es un lujo observarlo cuando pica con la redonda pegadita al chimpún. Pasa entre tres y los deja como postes. Definió como los dioses en el segundo tanto. Bien Wilder Cartagena. Inyectó harta actitud en el final. Se tiró tres carretillas en 10 segundos. Salió más sucio del campo que los 22. Santiago Ormeño se muestra y ayuda. Esta vez despertamos y corregimos. Si queremos guerrear para ir al Mundial, que no suceda lo de ayer...

Me voy, soy fuga.