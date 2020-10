Del saque somos carnecita... Gianluca Lapadula se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Me piden que dé referencias de sus características de juego y le veo un estilo parecido a Paolo Guerrero. En el Benevento de la Serie ‘A’ se mueve por todo el frente de ataque y es el único ‘9’, casi como lo hace la selección con el ‘Depredador’. Detrás de él vienen dos habilidosos, Roberto Insigne y Gianluca Caprari -una especie de André Carrillo y Edison Flores-, quienes buscan habilitarlo, meterle pelotas de gol y ser sus socios. Va bien por arriba, es chocador y aguanta la salida clara del rival. Creo que no tendría problemas en adaptarse al esquema de Gareca. También se acomoda a un planteamiento con dos delanteros, así lo hizo en su paso por AC Milan, que pagó 8 millones de dólares por su pase en 2016, donde tuvo como pareja al senegalés M’Baye Niang. Un jugador dúctil. Todo dependerá del ‘Tigre’ y de cómo plantee para jugar como local y visitante. Así es...

Para mí está clarito. Alguien que juegue en una Liga top, como lo es la Serie A, es bienvenido. A los 16 años arrancó en los juveniles de la Juventus y ahora con 30 creo que es la mejor opción para reemplazar a Guerrero. Todas las semanas choca con verdaderos ‘muros’ como Bonucci, Chiellini (Juventus), Koulibaly (Napoli), Romagnoli (Milan), Acerbi (Lazio) y otros que la más baja te la ponen en el cuello. No hagamos más rollos. Que venga, se ponga el overol y luche por el puesto como todos. Sí, señores...

Lapadula no se ha nacionalizado, él es peruano y cuenta con doble ciudadanía. Lo que le faltaba era tener los documentos y el DNI es imprescindible para que FIFA acepte que sea convocado por Perú. Espero que la Federación haya tomado todas las precauciones para que después no se presenten reclamos y se pueda perder puntos como pasó con Bolivia en la Eliminatoria anterior.