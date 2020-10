Del saque somos carnecita... Se abrió el debate por Gianluca Lapadula. A mí no me disgusta la idea. Si me pongo a revisar los nombres que hay para reemplazar a Paolo Guerrero, simplemente lo traigo de los pelos. No hay un sucesor en actividad que pueda suplir al ‘Depredador’, ni siquiera uno en proyección. Todos han tenido su oportunidad y no pasa ni mela. Ahora salen algunos diciendo que no habla español, que no comió cebiche o nunca caminó por el Callao. Puras hueveras. Que el italiano, de madre peruana, hable en la cancha y punto. Que la sude y se gane el puesto como todos. Sí, señores...

El delantero del Benevento de la Serie ‘A’ se mueve sin balón, presiona, cabecea, mete goles, choca a los defensas y viene de una Liga top, algo que no nos sobra. No hagamos una novela de esto. Hay que convocarlo y que no frieguen los ‘malaleche’. Jefferson la hizo bien ante Brasil, pero no está en edad para recibir tantos golpes. Es más, si se puede, yo lo pondría de arranque ante Chile. España, campeón del mundo y Eurocopas, nacionalizó al brasileño Diego Costa y nosotros no estamos para ponernos en plan. Si queremos ir al Mundial, todo vale. Mientras más potencial tengamos, más nos respetarán y más chances tendremos. Yo la tengo clara. Espero que Gareca también. Así es...

El grupo ya dio señales sobre un posible llamado del ‘9’ del Benevento de la Serie A. Incluso, Yotún y ‘Orejas’ han salido a comentar sobre su llegada, abriéndole la puerta. Los futbolistas saben que no se puede vivir de resentimientos, porque no vino cuando el ‘Tigre’ lo buscó en 2016. El ‘9’ fue sincero al decir que, en ese tiempo, su mente estaba en otras cosas. Hay que echar mano de todas las armas necesarias. Las Eliminatorias son una ‘guerra’. Y en la guerra y el amor todo vale. Y no va cher...

Con Lapadula y el central Jean Pierre Rhyner se va encontrando opciones para enriquecer a la selección. El recambio generacional se tiene que ir dando ya. Que no nos pase lo de antes, que pensamos que los Oblitas, La Rosa, Chumpitaz, Uribe, ‘Panadero’ Díaz y otros, eran eternos. Nos dormimos y dejamos de ir 36 años a una Copa del Mundo. Por si acaso, no somos Argentina, Brasil o Uruguay a los que les sobra material...

Me voy, soy fuga.