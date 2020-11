Del saque somos carnecita... La verdad que ya estuvo buena la novela Gianluca Lapadula. El ‘Bambino de los Andes’ nunca ha visitado el Perú y ya tiene hasta zapatos con su ‘cacharro’. Ya dejemos ese temita de lado. Apoyo la decisión de Ricardo Gareca de convocarlo. España y Alemania que son potencia no se hacen problemas y nosotros que somos ‘chalonas’ no estamos para ponernos en plan. Los que suman, bienvenidos. Los siniestros, argolleros, ‘partidores’ y nocivos que los parta un rayo. Sí, señores...

Yo me enfoco en el equipo, en el colectivo, en el grupo, en que todos son una sola idea. La primera fecha doble fue bravísima. Me sabe a poco el punto en Asunción porque creo, humildemente, que pudimos ganar. Lo de Brasil me deja una buena sensación el juego, pero no el resultado. Toca Chile y Argentina. Lo ideal es ‘bataquear’ en Santiago y hacer respetar Lima. Eso es lo que uno sueña y desea. Para competir necesitamos al mejor Carrillo, Cueva, Flores, Gallese, Advíncula y recogebolas. Curuju...

La realidad es que hay que salir vivos mínimo con un triunfo. La ‘Roja’ está hambreada de resultados e incluso ya cuestionan a Reinaldo Rueda. Hay que sacarle el máximo provecho a su crisis deportiva. Le hemos tomado el pulso hace rato y hay que refrendarlo porque las frías estadísticas no corren en la cancha. Messi y compañía me inspiran respeto, pero no tanto como el Scratch. La albiceleste viene de un recambio generacional y es dinámica, pero todavía anda en encontrar su mejor once. La hizo en La Paz, pero Bolivia es pan con relleno y camote. Así que no nos traumemos. Curuju...

Hay un run run que una ‘Pulga’ anda en amores por Internet con una blanquita que vive por el malecón de San Miguel, a una cuadra de la Municipalidad. Hacen jueguitos por videollamada, pero aún no se han visto en persona. Todo va con calma, aunque a la muchachita se le va la lengua contando su historia de redes. Hummmm...

Me pasan la voz que el ‘Loco’ promociona tazas con figuras personalizadas y le enviaron a su casa media docena con la cara de Al Pacino. Dizque no pide billete, lo hace de bobo para ayudar a sus causas. Vale... Me voy, soy fuga.