Del saque somos carnecita... La firme que a la ‘Hiena’ deben venderlo en ‘one’, a cualquier precio, para que no se gaste lo poco que viene ahorrando con el fútbol. Desde que lo botaron de México, para metido en un casino de San Miguel, en el cruce de la avenida La Marina con Universitaria. Revienta su plata y también afana a una mamacita que atiende en ese local. Asuuuu...



Ya me contaron que un zambito, después de llevar a su viejita a la tierra del ‘Chavo’, para no sentirse solito, ahora está ayudando a una chica de Comas. Ella es un cariño antiguo, que está pasándola bien en Morelia. La realidad es que la señorita está de paso, porque su meta es los ‘yunaites’. Le da la mano con ‘coba’ porque sabe que cobra en especies. Rexuxa...



El ‘Motorcito’, que también es empresario, arregló con un equipo de Segunda. Será el entrenador del ‘Willy Serrojo’, que le debe a toda su plantilla del año pasado. Lo raro es que su hermano, que estudió para técnico con un curso acelerado por Internet, será su asistente. Hummmm...

‘Giselo’ le está reventando el ‘wasap’ a la ‘Pulga’. Le escribió para proponerle un negocio, después le dijo cuánto podían ganar y felizmente el ‘Chato’ no le responde y por educación no lo bloquea. La verídica que el delantero no es sonso, conoce bien al ‘Encantador de serpientes’, que es recontrafulero. Está muy bien que lo ignore. Ayayayayay...



El jueves, en San Luis, plan de 8 de la mañana, el ‘Tigre’ y el arquero que es yerno del ‘Gatito’ se encontraron y conversaron un par de horas. Hablaron serio, luego se rieron y finalmente se despidieron con un apretón de manos. Todavía es un secreto la charla. Ajá... Me voy, soy fuga.