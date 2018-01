‘Giselo’ y una muchachita están haciendo negocios

Del saque somos carnecita... Todo se sabe . Ya me contaron que vieron a ‘Giselo’ con una muchachita de La Molina. Aseguran que la chica no es su novia ni amiga cariñosa, pero se han empatado y caminan juntos para hacer ‘business’. Ella conoce a los tíos de billete y él pide cita y los ‘florea’. La flaca solo chapa comisión y así van encausando a la gente, buscando ‘víctimas’, perdón, socios. Asuuuuu...



No puedo creerlo. Los seriecitos, los que aludían ser un ejemplo, son los peores. Dizque el ‘Piqui’ con pinta de hippie está con roche. El barbón estuvo haciendo travesuras con una fulanita de Jesús María y siempre le prometía que iba a dejar a su ‘firme’. Ahora ella le está poniendo presión y amenaza con visitarlo en La Florida. Un dato más, vive por el local llamado ‘Maracaná’. Eso les pasa a los giles. Esa es trampa desde que lo aceptó. Eso sucede por no decirle la cruda. ‘Estoy casado y amo a mi mujer’. Asu ma’re...



Por si acaso, me avisan que el volante que intentó tomar el ‘Solcito’, hace semana y media timbra a la ‘leona’. La chica había cambiado el número, pero se averiguó el actual fono, la ‘wasapeó’ y como no le respondían, insistió y ya estaba bloqueado. Parece que ya lo olvidaron. Curuju...



Hay un runrún de que el zambito ‘Claxon’ quiere irse a vivir a la ‘Ciudad imperial’ solito. Le metió varios barajos a la ‘patrona’, pero ella se ha cerrado y ya le cae la próxima semana. Ojalá el pelotero se porte bien y no siga llevando a las chicas del mercado de San Martín. Es su nivel, no da para más, es lo que hay. Ayayayay...



Me cuentan que la ‘Hiena’ se portó con una señora sufridita del barrio de ‘Muñoz’, en el Rímac. Afirman que fue su vecina cuando estaba chibolo y antes de irse, le paró la refri. Hace tiempo que no se hacía una con la gente de su cuadra. Lo mismo deben imitar los malagradecidos que en su momento recibieron ayuda de personas que hoy están de picada. Así es... Me voy, soy fuga.