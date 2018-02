Del saque somos carnecita... La firme que cuando actúas bien, te va mejor. El golero de la Bicolor no olvida los momentos cuando era sufridito, por eso el lunes pasado, antes de ser operado, fue a recibir a un familiar al aeropuerto de Veracruz. Cuando estuvo allí, un grupo de chibolos peruanos que llegaron a probarse lo vieron, lo saludaron y se tomaron fotos. El portero los atendió en ‘one’ y se llevó a toda la mancha a tomar un buen desayuno. Vale...



El jueves hubo un evento de una marca deportiva en una playa de Magdalena y hasta allí llegó una nueva ‘figurita’ de Ate. El muchacho solo tomó agüita mineral, pero se quedó hasta las 2 de la madrugada. Arrancó a su casa en Los Olivos y se levantó antes de las 6 de la mañana para estar en los entrenamientos en Lurín. No durmió casi nada. A ese ritmo, cuando tenga 25 años ya no tendrá piernas. Duerme a tus horas, muchacho...



Escándalo en San Luis. Cerraron la Escuela de Entrenadores y los alumnos se plantaron en la puerta de ingreso de la avenida Canadá. Gritaron reclamando sus derechos y varios querían meterse al guerrazo. Los profesores tuvieron que quedarse hasta las 12 de la noche por miedo a que los ‘ajusten’. Qué palta...



Un delantero ‘pituco’ celebró ayer un gol con dedicatoria a un arquero, porque dizque lo maleteó con los dirigentes de un club norteño y por su culpa terminaron echando al goleador. Le tocó su revancha, desfogó su rabia haciendo un gesto obsceno y lo sacaron de la cancha por faltoso. Plop...



Ya me contaron que el club ‘La Resaca’ del Parque del Trabajo cumple mañana 40 años y sus ‘hijos predilectos’ han dicho presente. Uno de ellos es el ‘León’ Rodríguez, figura crema en los 90. Timbró al tío ‘Chimú’ y le avisó que llegaba con un equipo y muchos presentes. Curuju... Me voy, soy fuga.