Una gordita llamada Mercedes le sabe todos los secretos a un volante que le gusta arrojar la chela al piso

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que Mercedes es una gordita que le sabe todos los secretos a un volante que le gusta arrojar la chela al piso. Era la encargada de llevarle amiguitas al búnker que tiene en Miraflores. Por eso el muchacho, en agradecimiento, le alquila un depa en el ‘Barrio Médico’ de Surquillo. Cuando no eres cacharrero, hay que invertir. No queda otra. Curuju...

Así que un tío del ‘Loco’ está a punto de ser desalojado. El patita hace dos años no paga su casa en Magdalena y ya lo van a botar en unos días. Dizque el pelotero no lo quiere apoyar porque todos los meses le metía un centro, pero el hombre es ‘bombero’ al mango y se la gastaba en trago corto. El sobrino se cansó con justa razón. Asu mare...

Me avisan que en la ‘Capital de la amistad’, un delantero veterano y panameño, todas las tardes, baja a sentarse al ‘Starbucks’ del Real Plaza. Pide un agua mineral y mira y mira el ‘material’ que desfila por allí. Hace ojitos, muestra los dientes y siempre cae una a pedirle selfie y en one le saca el número de teléfono. Tira maicito por la nombrada. Rexuxa...

Me cuentan que el ‘Chemo de los pobres’ ahora incursiona en el negocio del transporte. Está buscando comprar mototaxis de segunda mano para pararlas y alquilarlas para que chambeen en su zona. El hombre no le corre al trabajo. Vale... Me voy, soy fuga.