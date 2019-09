El gran Man Bok Park no es coreano, es peruano, porque fue el hombre que llevó a nuestro vóley a lo más alto

Del saque somos carnecita. .. Pido un minuto de aplausos para el gran Man Bok Park. Que no es coreano, es peruano, porque es parte de la historia de nuestro deporte. Muchas gracias, maestro. Fuiste el hombre que llevó a nuestro vóley a lo más alto: medalla de plata en Seúl 88, subcampeones del mundo en juveniles y mayores. Hartos títulos sudamericanos y nos hiciste codear de tú a tú con las potencias. Formaste excelentes jugadoras, pero, sobre todo, mujeres de carácter. Puliste a Cecilia Tait hasta que la convertiste en la mejor del planeta. Inventaste a Gaby Pérez del Solar y construiste una generación inolvidable: Denisse Fajardo, Rosa García, Gina Torrealba, Natalia Málaga y otras que dejaron la piel en la cancha. Antes Brasil hacía trampa para ganarnos. Ahora hasta Colombia se toma un café con nosotros. Lo vamos a extrañar, descanse en paz....



