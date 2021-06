Del saque somos carnecita... Tremendo triunfazo en un momento que el Perú está partido en dos. El fútbol es para los que lo saben jugar y los pillos. Y lo ganamos porque reaccionamos y mejoramos hasta cantando el himno. Piteamos por el penal y Pedro Gallese lo acompañó al árbitro hasta la cámara del VAR para que sienta la presión. Acabó el primer tiempo y la ‘Sombra’ Ramos pegadito al ecuatoriano Mena que le reclamaba al juez principal. Esos detallitos suman y suman. Fue un 2-1 muy merecido. Y no me subo al carro porque es lo que menos me interesa, ya que lo que más deseo es que el pueblo sea feliz y ver a mi blanquirroja en Qatar. La neta es la neta. Le moleste a quien le moleste. Y si vuelven a hacer un papelón, se los voy a escribir sin anestesia. Los seleccionados que me tapen la boca mil veces. Ya entendí que no hay que motivarlos. Hay que hincarlos. Ayer la humildad corrió por la ‘Casa Blanca’ y miren los resultados. Sí, señores...

Grande de grandes Gianluca Lapadula. Por sentir la camiseta, por su despliegue, entrega, temperamento, solidaridad, calidad y contagiar a sus compañeros. En la previa dijo: ‘Nunca jugué en la altura, pero no me interesa’. Inmenso mensaje y sobre todo porque en la cancha demostró que a pesar de que nació en Italia es un verdadero inca. Con esto, desterró esos complejos antes de viajar a Quito o La Paz. Ha dado un ejemplo a la nueva generación y los que se quejan por un vientecito. Con 11 así, van a tener que salir con metralletas para que nos maten. El día que los volantes entiendan sus movimientos, sus paradas en seco y piques, lo harán goleador. Encima no es egoísta. Hizo famoso a Cuevita y Advíncula. Le pongo 10 al ‘Bambino’. Y no va a ser...

El ‘Pulpo’ firme en los tres palos. Solo un rebote y lo salvó de milagro. En el juego aéreo ya no dudó. Salío a reventar la pelota o cabezas y cuello. Como tiene que ser. La capitanía le ratificó la confianza y fue un acierto. Solo le pido que siga en esa línea y ya no joda. El ‘Rayo’ hizo su mejor partido con la selección. Mucho ‘next’, ‘que me deje coja’ y se dedicó a lo suyo. Marcó fuerte sin meter taba. Pasó con criterio y metió un gol salvavidas. Un tanto que nos da oxígeno, solamente oxígeno, porque seguimos abajo. Tiene que seguir así para que sea un ‘Rayo’ y no un ‘Rayito’ de cabello. Los centrales Abram y Ramos se comieron toda la mela. Por arriba, por abajo. Y dominaron el ahogo. Se plantaron con esos muchachitos que son veloces y pura fibra. Lo de Marcos López es un notición. Es de Eliminatorias. Le tocó un estadio jodido, una selección de buen somatotipo y que ataca por las bandas, pero se tomó un jugo de naranja. Y solo tenía minutitos en la absoluta. Hay lateral por esa banda. Curuju... Renato Tapia fue el del Celta y no el del ritmo de tortuga. Ahora sí estuvo perfecto en los cruces, en la salida, en los despejes y pisando como un 6. Y de yapa, le dio un pase con ventaja al ‘Bambino’. Si está bien, el equipo camina. Lo de Yoshimar Yotún la toca chiquita y larga. No sintió la altura porque el DF es un poquito menos. Sergio Peña no destacó porque se dedicó a cubrir las espaldas, a tareas más defensivas. Un poco impreciso. Los chispazos de André Carrillo desarmaron a los ‘chinchanos’ del norte. Aunque a veces hace la difícil. Perdió dos balones que felizmente agarró bien parada a la defensa. Ese gol de Cuevita vale más que mil huachas y un millón de sombreros. Sus habilitaciones al pie y con ventaja a Lapadula son más productivas que sus amagues y lo que haga de cuca. El ’10′ es obligado que sea influyente en un partido. Lo otro no sirve. Nadie va a comentar su recorrido, su sacrificio. Los creativos y pensantes son los que deben marcar la diferencia. Por eso lleva esa camiseta. Ayayayay...

Pedro Aquino taponeó los huecos y ayudó en la marca. Iberico, Arias y Paolo entraron a refrescar. Capítulo aparte es Ricardo Gareca. No es santo de mi devoción, pero la ‘chuntó’ con el planteamiento y transmitió tranquilidad desde el banco donde lo veía muñequeado fechas atrás. La fortaleza de la selección rumbo a Rusia fue el orden y colectivo, ha dado señas de que ha vuelto. Si recuperan la memoria podrán guerrear y competir. Espero que no sea flor de un día. Rexuxa...

Me voy, soy fuga.