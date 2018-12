Del saque somos carnecita. .. Lo había dicho, el Alianza-Melgar iba a ser movidito, con emociones y goles. Y así fue. Los mistianos lo ganaban 3-0, con baile, toque, buen juego, pelotas al ras y parecía que llegaban más, pero los blanquiazules descontaron en dos minutos, la hinchada empujó y con puro corazón lo igualaron. Un resultado que lo volvió a la vida. El jueves, en Arequipa será la revancha, la llave está abierta y más allá de la altura, cualquiera puede pasar a la final. Así es...

Me queda claro que Alianza convive con un fútbol feo, sin chispa, pero le alcanza y lo ha puesto en carrera al bicampeonato. Desde el año pasado que juega así cuando salió campeón. A mí no me sorprende. Ayer tuvo 9 minutos en que fue una avalancha y marcó tres goles. El resto solo fue pelotazos al área, buscando un rebote o un cabezazo de Affonso, y eso sí, pierna fuerte y no perder en las divididas. Curuju...

Melgar goleaba cómodamente, el ‘Cuy’ Sánchez y ‘Canchita’ Gonzales parecía que estaban peloteando en el jardín de su casa, amagaban, tocaban en primera, le hacían la fiesta a los zambitos. Cuando sintieron la guadaña, la presión del hincha y los errores en la zaga, se vinieron abajo. Fue un empate de visita, pero que deja la sensación de derrota por cómo se dio el resultado. Creo que les faltó ser más fuertes de la cabecita y manejo de la situación. Y no va cher...

El ‘Profesor’ la achuntó con los cambios y ahí equipara la partida a su colega. Se le venía la noche y el ingreso de ‘Neka’ Vílchez le salvó el cuello. El volante le dio fútbol a una zona donde ‘Cachito’ y Rinaldo estuvieron al debe. De sus pies llegó el empate. Te pone la pelota como con la mano, es rápido pensando, lanza bien a espalda de los defensas y siempre deja en ventaja a sus compañeros. Lo malo es que las lesiones anteriores le pasan la factura y no está para 90 minutos. Y no va cher...

Felicitaciones a la gente del Vallejo y de Molinos El Pirata. Son los nuevos inquilinos de la Primera. En la Segunda, el equipo de ‘Chemo’ siempre fue líder y confirmó que cuando hay fútbol y billete, las cosas caminan. Ahí está el título. En la Copa Perú, el destino le devuelve una alegría a ‘Juanca’ Bazalar, que ha devuelto el fútbol profesional a Lambayeque. El hombre, hace un tiempo, le ganó la batalla a una enfermedad, pero se repuso y ahora como técnico festeja su primer gran logro. Ojalá que ambos equipos se refuercen y no sean ascensoristas como pasó con otros. Así es... Me voy, soy fuga.