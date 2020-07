Del saque somos carnecita... Hollywood tiene su Will Smith y el Perú también. El actor le dio la ‘bendición’ al amante (cantante rapero) de su esposa y hoy sigue feliz en su matrimonio como si nada hubiese pasado. El de aquí perdonó una infidelidad con la condición que su señora renuncie a su trabajo por la avenida Canadá con el ‘tango’ de problemas personales. La semana pasada me pasaron un selfie de una mujer muy enamorada, cerrando los ojos y besando el cuellito de un italiano, instructor FIFA, que vino al Perú a dictar un curso. Lo malo es que la protagonista es casada. La imagen es en Europa. Lo que no sé es si fue en la previa de la gira al Mundial o durante Rusia 2018. La foto se la etiquetaron al esposo el 30 de junio de este año y los comentarios son terribles. A mí me va a dar una embolia en cualquier momento. En mis tiempos íbamos a 50 K/h. Ahora a 900 k/h. Más veloz que un avión. Ayayayayay...

Mis respetos para el ‘Zancudito’. Ya se olvidó de la ‘Tombita’ y su nueva conquista es una que fue Miss Teen Perú 2016. La chica tiene su sencillo y el zambo no tiene ni una vuelta olímpica, pero con las muchachas, hace rato que campeonó. Solo recluta mamacitas. Ha sacado los genes del viejo que en su época arrasó con lo mejorcito de los 90. Incluso de tío también tiene su jale con la chibolada y maduritas. Curuju…

¿Se acuerdan de Jordan Petrov? El delantero búlgaro, ex Alianza Lima, que ahora radica en Londres. El blanco fue operado del ‘bobo’ hace un par de días. Lo bueno que salió todo bien y le han mandado reposo absoluto. Vale...

Hace tres meses los trabajadores del club de Ate no desfilan por caja. No ven un mango y cuando van a reclamar, les aclaran que no hagan mucha bulla, porque sino los botan como a un ‘dog’. Les aplican el abuso. Esa gente de qué vive si encima la pandemia cerró el caño a los ‘recurseros’. Eso de la mascarillas 3M es igualito de toco toco que el Mercurio. Rexuxa...

Me voy, soy fuga.