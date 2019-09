No estoy haciendo drama por perder con Ecuador. Me adelanto a lo que viene. Toca hacer reaccionar a varios desde ahorita

Del saque somos carnecita. .. ¿Vieron el Brasil-Colombia del viernes en Miami? Fútbol, velocidad, dinámica, cracks y bronca. Y fue un amistoso para mover las piernas y ensayar algún sistema táctico. Davinson Sánchez lo empotró en un panel de publicidad a Neymar, que después se agarró a manazos en la cara y a la boquilla con Wilmar Barrios. Acabó el partido y seguían discutiendo. Casemiro se ganó el pleito y se formó un pelotón de sacadas al fresco. La selección de Queiroz ha demostrado en la Copa América y ante el ‘Scratch’ de Tite que de local y visita se plantará al más pintado. Repito, estas Eliminatorias serán las más disputadas, una masacre. Ya nadie respeta a nadie. Nosotros no podemos pretender atacar o defender con gente que mojados pesan 50 kilos.

Todas las selecciones tienen sus armas y se están formando con jóvenes que tienen la máquina cero kilómetros y son los que van a meter. Bolivia, por la altura, y Venezuela, porque ha crecido, quitarán puntos. Saquémonos el chip de Rusia 2018, de reventar tanto cuete cuando todavía no es Navidad. Eso le hace mal a muchos que son agrandados. Pisemos tierra si no queremos que pasen 36 años más sin ir a un Mundial. Sí, señores...

Cuando digo que hay muchos que ya llegaron a su techo es verdad. Cuando insisto en que hay que ensuciarse los zapatos para buscar chicos o alternativas, también tengo razón. El ejemplo más reciente es Christofer ‘Pop Corn’ Gonzales. Fue seis meses a Melgar y media temporada en Cristal y ha dado la talla. Todos dicen que Paolo no tiene sucesor y vamos a seguir pensando así mientras no insistamos con muchachos que son interesantes en ligas menores. Les voy a dar nombres: Sebastián La Torre, del Cantolao. Cumple 21 años este mes, bien papeado y mide 1.87. No necesita ni saltar para cabecear, mete goles y no es picapiedra.

Yo le pongo mi fichita a ‘Beto’ da Silva, porque a sus 22 almanaques tiene potencial, buen pie y es inteligente. Su problema es la noche, pero creo que es solucionable si lo destraban mal. Está en La Coruña y ha pasado por varios clubes del extranjero. Hay que darle partidos con la ‘Blanquirroja’ y no solo minutitos. Otro es Iván Bulos, es interesante, pero mientras siga olvidado, no avanzamos. Estos tres necesitan de confianza. Como el ‘chamaquito’ Yuriel Celi, que siendo el más chibolito (17) en la Sub-23, demostró más personalidad que otros. Así como ellos, estoy seguro de que hay más. Esa ‘chamba’ es del ‘Tigre’. Que sude las más de 300 lucas gringas al mes. Que haga chambear a esos camarones que tiene a su lado. Y no va cher...

Por siaca, no estoy haciendo drama por perder con Ecuador. Simplemente me adelanto a lo que viene. Toca hacer reaccionar a varios desde ahorita. Destaco la entrega y esfuerzo de Tapia por superarse y ser el que impresionó al pueblo. Reconozco el acierto con la convocatoria de Gabriel Costa. La capacidad no tiene bandera. Es útil en la corta, larga, diagonal y sacrificio. Hay que contar con plan A, B, C y D en todos los puestos. Quizá la achuntemos con uno con dotes para titular. Gallese, Abram, Santamaría y Flores guerrearon. A Quevedo hay que seguir llamándolo para foguearlo. Ballón siempre es un recambio que aporta. Advíncula se proyecta, aunque se le apaga la ‘tele’ en el pase final. Trauco es más criterioso en ataque, pero en la marca sufre.

Carlos Zambrano, aquí siempre hemos peleado por ti, porque consideramos que eres el mejor central del Perú. Todo el continente tiene excelentes zagueros. Tú no puedes dar ventaja. Con ritmo en tu club podemos estar tranquilos. Viene Brasil con toda su batería el martes y el examen es exigente. No estamos para papelones. Estos duelos son para los que les sobran huevos y categoría. Así es... Me voy, soy fuga.