Lo han dejado sin piso a ‘Edwincito’ Oviedo y al final solo se va a quedar con los ‘wachiturros’

DEL SAQUE somos carnecita. .. La verídica que lo han dejado sin piso a ‘Edwincito’ Oviedo. Dos comisiones han presentado su carta de renuncia y al final solo se va a quedar con los ‘wachiturros’. Es que ya todos presienten que el tío tiene su final escrito. Y el primero que lo traicionó es ese oscuro personaje que lo llamó ‘honesto’ para que le auspicie un libro y ahora lo califica de corrupto. Le dio de comer, lo alojó en el Mundial y después lo enterró 30 metros bajo tierra. ¿Quién es? Mejor lo dejo ahí, porque me van a faltar líneas para chancarlo. Así es...

La firme que olvidarse de los hijos es el peor pecado. Me pasan la voz que ya lo capturaron al ‘Monón’. Le entablaron un juicio por alimentos y, en vez de ponerse a derecho y depositar lo que está a su alcance, se escondió. Se encaletó en el Cusco y creía que estaba pasando piola, pero ya lo chaparon, solo falta que lo traigan a Lima y lo pasen a un penal. Qué feo...

Por siaca, ‘Betito’, quien tiene sangre brasileña y juega en Argentina, se escapa seguido a Lima. Ha perdido la cabeza por una blanquita, cuyo nombre empieza con A de Alessandra y vive por ‘El Olivar’, en San Isidro. Ya la invitó para que lo vaya a visitar y no le atraca, por eso ni bien tiene un par de días libres, se viene apurado al Perú. Curuju...

Ya me contaron que ese volante que toma ron en el desayuno, pisco en el almuerzo y cena ‘chelas’ para dormir relajado, está tras los pasos de Daniela, de Chorrillos. La chibola, que acaba de sacar su DNI, parece que ya cayó en sus redes y no le importa que sea casado. Esa táctica de que les cuento la verdad y, si quieren acepta, está dando muchos resultados. La sinceridad excita a algunas fulanitas tiradas para el mal. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.