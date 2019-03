Hay algunos que creen que porque regalan una ‘rocaza’ ya se enamoraron de ellos y no se dan cuenta que son ‘chocolate’

Del saque somos carnecita. .. Estamos todos locos. Este mundo está al revés. Ahora resulta que esa flaquita que tiene una pelea de gatos en la cabeza y anda en saliditas con un ‘rankeado’, ha vuelto a ese programa donde levantan cilindros y tocan la campana. Lo raro es que ahí está el hombre que le sigue moviendo el piso, pero igual lo ‘parten’ a cada rato. Si es un gustito del que tiene ‘fichas’, lo puedo entender, pero hay algunos que creen que porque regalan una ‘rocaza’ ya se enamoraron de ellos y no se dan cuenta de que solo son ‘chocolate’, ‘Sugar Daddy’. Ayayayyyy...

El equipo de ‘Bolt’ se complica cada vez más. Ayer volvió a perder en casa y es candidato a irse pa ‘La Habana’. El peruano volvió a jugar luego de dos fechas y la para le pasó factura. No hizo su mejor partido, se dedicó más a marcar, con poca proyección y su fuerte son las subidas por la banda derecha. Ojalá que se ponga las pilas para que en la próxima temporada vaya a un mejor club, que pelee más arriba en la tabla. Y no va cher...

Los tiempos cambian. El tío ‘Petipán’ ya no se mete la mano al bolsillo como antes, se cansó de ponerla y no lograr títulos. Este año, el ‘Chamo’ pidió que hagan un esfuerzo por Succar y ‘Tití’, pero no le pararon balón. Curuju...

Esa gente que administra el club del final de la avenida Javier Prado no cree en nadie. Siguen sin reconocerle la deuda al ‘Abuelo terrible’. Y pensar que cuando el maestro agarró el equipo lo salvó de irse a segunda, lo hizo ganar un torneo y lo metió a la Sudamericana, mientras que al ‘colocho’ Suárez le pagaron todito por dejar al equipo en la lona. No sean malos...