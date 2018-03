Hay un DT colombiano que es un farsante de aquellos

Del saque somos carnecita... El pasado no se borra porque queda en la memoria, en el chip. Sigo intrigado por saber quiénes son los dos ‘famosos’ a los que el Patrón acusa de ‘venderse’ en Argentina 78. No lo quiso revelar José Velásquez, pero espero que en algún momento decida hacerlo. La verdad es la verdad, así pasen 100 años y los periodistas deben contarla. Esto que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones que nunca hay que tirarse para atrás porque lo malo tarde o temprano sale a la luz. A mí los sobones y mermeleros me dan náuseas. Sí, señores...



Nunca hay que escupir al cielo. Hay un DT colombiano que sacó campeón a un grande del Perú después de muchos años, enfermo y maniático de la disciplina, que resultó igual que muchos. Llamaba y visitaba las casas de los jugadores a altas horas de la noche para vigilarlos y encima conversaba con las señoras para hablarles de la unidad familiar. Vendía imagen de buen profesional y esposo, y es un farsante de aquellos. Ese chato de bigotitos se casó con una Miss de su país, tuvo sus hijos que ya están grandes y ahora la abandonó por una jovencita. Es tan sonso que se ha ‘achibolado’ y cree que ha ‘campeonado’ porque es un hombre interesante, arreglado. Ya tiene problemas con la próstata, hernias en la espalda, le sube y le baja la presión, y se mete con una señorita. No va a aguantar ese ritmo. Que siga haciendo plata para que lo quieran. Sí, señores...



Ese ‘Palomilla’ es único para recursearse. Donde hay movimiento, se cuela sin pedir permiso. Timbró al ‘Torito’ que quiere ser el bravo de sus colegas y le hizo una propuesta: ‘Te consigo varios votos, pero si ganas me pones de gerente’. Pero la realidad es que juega chueco. Al ‘Cantante’, cada que lo ve, le dice: ‘Mi hermano’. Lo está torpeando. Qué tanto se mueren por agarrar la presidencia si es ad honórem. Debe pasar mucha agua debajo del puente. Huummm...



El ‘Guía sexual’ es maquinador y calculador. Apenas se enteró de que los empresarios del ‘Zancudito’ lo quieren llevar a Europa, ha empezado a mover sus fichas. Les recomiendo a los asesores del zambito que no se dejen ganar el coco por ese tipo o su socio, el ‘Matador de cucarachas’, porque se los van a almorzar y con cubiertos descartables. Para ese par no existen en sus calculadoras los signos + y x, o sea de suma y multiplicación. Todo restan, pero a la hora de la repartición solo dividen para su rancho. Hasta con los dedos del pie sacan cuentas. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.