Del saque somos carnecita... Me revientan el anexo en la Redacción. Me llenan de mensajes en el wasap. Los ‘sapos rabiosos’ me piden los nombres de los ‘pesos pesados’ de nuestra pelotita que se distanciaron porque uno chocó con la mamá de los hijos del otro. Pero yo soy barrio y tengo códigos. Solo diré que uno está a punto de colgar los chimpunes y el otro se ‘banderea’ con una flaquita que es ‘pelea de gatos’. La firme que el bichito del atropellador es peor que un huaico. Arrasa con todo y es capaz de tumbarse amistades de años. Curuju...

La verídica que algunos clubes hacen de todo por ascender, pero cuando lo logran solo hacen noticia por sus problemas económicos. Hay un equipo que ha regresado a Primera y ni siquiera empieza el torneo y ya le debe a sus jugadores. Hace unos días se armó un ‘chongazo’, porque todos se pusieron fuertes y amenazaron con no presentarse a jugar la próxima semana, que se inicia la Liga 1. Lo raro es que en la camiseta se ven varios auspiciadores y siempre llenan su estadio. Hummmmm...

Ya me contaron que después que los celestes se comieron un baile de aquellos con los ‘eléctricos’ en Ecuador, algunos referentes lo llamaron al patita que dirige el club y paletearon a forro a ‘Obama’: “Ese tío no sabe ni mela y el preparador físico parece de colegio”. Condicionaron su continuidad y al toque el ‘men’ armó un cuentazo para darle forata al ‘cafetero’, que se fue por la puerta falsa. Asuuuuuu...

En el ‘Ombligo del mundo’, los dueños de ese club que se maneja como chacra siguen arañados. Luego que fueron eliminados de la Copa por giles, se le acercaron a ‘Pochito’, lo abrazaron y le dieron su respaldo por el ‘blooper’. Después que el muchacho se fue dijeron: ‘Por su culpa hemos perdido plata’. Ayayayay...