Del saque somos carnecita… La firme que hay ‘manzanas podridas’ que no tienen cura. Les dan una oportunidad y vuelven a resbalar. El ‘Ratón’ se ganó 12 mil soles por ir a jugar a ese pueblo de Puno. El billete fue limpio, porque le pagaron pasajes, hospedaje y todo el trago que se devoró antes y después de ‘pichanguear’. Fue solito, dejó a su modelo, porque sabía que allí le esperaban unas ‘venecas’. Es un caso. Es pícaro para la tramposería...

Hay un run run que ‘Chiquito’ sale de su casa, pero después que se va el sol. Anda endeudado por todos lados y en cada esquina se cruza con alguien que le prestó monedas y él no cumplió. Pero hay una muchachita de la avenida Belaunde en Comas, que es recontra guerrera. Lo habilitó con 500 ‘mangos’ y ya le ha hecho escándalo en la puerta de su hogar. Lo tiene tan loco, que cuando la ve, se va corriendo. Qué feo…

Ya sé por qué el ‘Loco’ que se retiró del fútbol por tener mucha grasa en su cuerpo, está full dieta y ejercicios. Lo han contratado para ser imagen de una marca de tienda deportiva. Graba comerciales, se prueba las zapatillas y ropa que venden y hasta invita a la gente a que visiten ese ‘hueco’. Le aclararon que si no disminuía 10 kilos, no le iba a entrar ningún polo y así no jalaba consumidores. Rexuxa...

Desde esta columna un gran abrazo para el ‘Drogbá de los Andes’. Hace unos días su mamita se marchó al cielo y, como era de esperarse, se le fue al sonrisa al zambo. Tranquilo que ahora tienes un angelito que te cuida desde arriba. Que el Señor te dé consuelo y resignacioón... Me voy, soy fuga.

