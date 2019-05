Del saque somos carnecita... Me pasan la voz de que los dirigentes del final de la avenida Javier Prado son más malos que esos que te arrastran por un celular. Lo despidieron al ‘Abuelo Terrible’ y hasta ahora no le cancelan por haber cortado el contrato. Lo que es peor, le han quitado el seguro médico. Saben que el tío todavía debe seguir su tratamiento, pero igualito le cerraron el caño. Así tratan a una leyenda que regaló alegrías en su época de jugador y que de técnico les dio un tricampeonato y salvó de la baja. Yo lo he vacilado y a veces criticado al maestro, pero nunca voy a dejar de reconocer sus logros. Cualquier equipo le puede dar la espalda, menos ustedes. Sí, señores...



Todo se sabe. Me cuentan que ‘Pablito’ ‘clavó un clavito’ cuando estuvo en la ‘Capital de la amistad’. Aseguran que lo veían caminando por Pimentel. Sin mucho ruido, hablando bajito. Eso sí, ninguna de su color, porque a ellas las quiere solo para familia, su especialidad son rubias. Desde pelotero fue ‘calidoso’ con los materiales. Ahora que está tío sigue con la misma línea. Rexuxa...



Así que hay un panameño ‘chiquitito’ que anda como loquito por una ricura con cuerpo de modelo. La chica, cuyo nombre empieza con S de Silvana, lo parchó. Le explicó que lo quería como amigo, pero como no entendió, lo bloqueó del ‘wasap’. No es cacharrero ni carismático. Los intensos casi nunca ganan, por allí de penita o porque no hay otro, los aceptan. Si fluye la cosa a primera vista, ya la tienes apanadita. Y no va a ser...



Hay un runrún de que el ‘Diamantito’ sacó otro cartón y sigue sumando currículum para entrenador. Sacó nota aprobatoria en el curso ‘Metodologías aplicadas al fútbol’. Se está preparando como debe ser para no vivir del apellido ni del floro. Además, ha viajado a varios países, a ver cómo trabajan los bravos y de paso, escanear extranjeras, que son su fuerte. Ayayayayay...



