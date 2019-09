Hay un run run que un defensa después que la ‘ahijada’ del ‘ruso’ lo adornó, intentó reconquistar a su ex

Del saque somos carnecita... Perdió soga y cabra. Hay un runrún de que un defensa que juega en la tierra del Chavo, después que fuera adornado por la ‘ahijada’ del ‘ruso’, intentó reconquistar a su ex, una mamacita que vive por Previ. Ella no le respondió el celular, quien contestó la llamada es el ‘duro’ de la muchacha, un patita que chambea en una aerolínea. La firme que está pagando su mala decisión. Primero, estuvo en falta al chocar con la ‘Magia’. Nada que ya no estaba con la chica. Hay millones de mujeres y se mete con la que acababa de terminar con un colega. Segundo, dejó a una señorita que valía la pena. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Murciélago’ anda por Nueva York enseñando y formando a niños en una academia. Ayer almorzó en el restaurante ‘Sabores peruanos’. Eso sí, pidió de todo, pero la doña que lo acompañaba no dejó que pague nada porque lo quería engreír. El chalaco es salamero, salsero y tiene su ‘sex appeal’, porque de cacharro no va a ganar. Y no va a ser...

Así que ‘Chiquito’ amplió la zona de venta de sus tamales. Está mas responsable, menos agresivo y se porta como un caballerito. Lo malo es que se ha reconciliado con la fulanita que lo denunció. Encima, sin roche, la pasea de la mano por todo Comas. Fiel al castigo. Ya no entiendo ni mela. Curuju...

Me avisan que el hijo del ‘Mágico’, que juega en Piratas, se pagó su operación a los ligamentos. El club lo tenía abandonado y a su suerte. El zambito, como pagaba seguro particular, pudo hacerse la intervención. Cuando lo llamó al ‘men’ del equipo, recontra cara de palo se ‘echó grasa’ con que eso no estaba en su contrato. Qué feo... Me voy, soy fuga.